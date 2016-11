Uudised

Salme põhikoolis on kolmapäevad nutivabad

Reede, 18. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 18. november 2016. Twisteri mäng tõmbab vahetundides ligi erinevas vanuses Salme kooli noori. FOTO: Valmar Voolaid Kuna tänapäeval on aina suuremal osal inimestest nutitelefon, on selle kasutamine nii mõnelegi muutunud lausa haiguseks. Seetõttu otsustati Salme põhikooli õpilasesinduse eestvedamisel kuulutada kolmapäevad nutivabaks. Sel nädalal elati esimene katse edukalt üle.



See ei tähenda muud kui seda, et kolmapäeviti ei näpita kooli ajal nutiseadet, vaid mängitakse ja suheldakse koolikaaslastega.



Kooli huvijuht Mariliis Lazarev tõdes, et kui üldiselt sumises teise korruse fuajee rõõmsatest õpilastest, leidus ka neid, kes kõndisid garderoobi vahet tundide lõppu ootavate nägudega.



Nimelt koguti iga klassi telefonid allkirja alusel karpi, mille sai pärast samamoodi tagasi lunastada. Osa õpilasi aga olevat telefoni lausa koju jätnud.



Kadunud noorus



“Kohati on see ikka päris suur sõltuvus, kui kõik vahetunnid nina telefonis istutakse,” selgitas ta. “On hästi näha vanusevahe – 7.–9. klassi noored saavad lihtsalt suheldes hakkama, 5.–6. klasside lapsed on aga telefonidesse kadunud.”



Kaks last jäid aga telefoniga teistele vahele ka. “Üks kuulas sööklas muusikat ja teine asjatas midagi garderoobis,” selgitas Lazarev, lisades, et nood olevat aga seadmest kergesti loobunud. “Käisime enne aktsiooni korraldamist juhtkonnaga arutamas, kas ikka võib telefone ära võtta ja saime loa.”



Nutivaba päevaga püütakse ennetada, et pealekasv ei oleks selline, et lõpuks ei olegi vahetunnis midagi muud peale vaikuse.



Mängude valik oli koolis lai. Huvijuhi sõnul olid suuremate poiste lemmikuks piltidega jututäringud, kus pärast veeretamist peab oma loos kasutama kõiki pilte. Väiksematele meeldis väga reaktsioone proovile panev Dobble kaardimäng.



Õpilasesinduse liige, 9. klassi nooruk Kristjan ütles, et idee on vaid paar nädalat vana. Kuna nii toonasel õpilasesinduse koosolekul kui ka muul ajal on märgata väga palju “telefoni külge kleebitud” noori, tekkis mõte sellest vähemalt kord nädalas vabaneda. Teisipäevasel õpilasesinduse ja koolinoorte vahel peetud koosistumisel otsustati ühiselt päev kasutusele võtta.



Mängud on vahelduseks



Kristjan ise vestis vahetundides klassikaaslastega põhiliselt jututäringutega lugusid. Tema klassivend Alex pidas päeva põnevaks, sest sai rohkem suhelda ja teisi tundma õppida.



Kuuendik Kertu arvas, et idee on väga mõistlik ja kasulik, sest tema klassi poisid istuvat muidu pidevalt telefonis. Ise käib ta telefoniga netis nii õppetükkide tegemiseks kui kodus niisama.



Klassiõde Merilis oli samuti rahul võimalusega mängida ja suhelda. “Ma ise kasutan telefoni põhiliselt kodus, kui igav hakkab,” sõnas ta.



Nende klassivend Roland pidas oluliseks, et vahetundides oli tegevust. Telefoniga käib ta vahel lihtsalt internetis kolamas.



Klassikaaslane Carlos oli samuti vaheldusega rahul, sest tema on üks neist, kes oma sõnul vaid õppimise ajaks telefonist eemaldub. “Olen Facebookis ja Youtube’is või mängin,” selgitas ta.



