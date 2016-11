Uudised

Hellamaa laululavale kantakse juba mustrit

Reede, 18. november 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 18. november 2016. Hellamaa laululava juures käib praegu hoogsalt Muhu rahvariide seeliku mustrilise voodrilaua paigaldamine. Foto: Raido Liitmäe Augustis alustatud Hellamaa laululava ehitustööd on kulgenud plaanipäraselt. 26. oktoobril peeti laululava sarikapidu ning praegu käib hoogsalt Muhu rahvariide seeliku mustrilise voodrilaua paigaldamine.



Kuna tegemist on Muhu saare esimese tõelise laululavaga, siis võib seda ehitist julgelt nimetada ka Muhu laululavaks.



Vallavanem Raido Liitmäe arvates ei pea kõik tähtsamad hooned asuma Liival ja nii ongi tore, et laululava kerkib just Hellamaale.



“Selleaastaste tööde maht on ca 95 000 eurot ja see on kõik Muhu valla eelarvest. Oma panuse andsid ka kõik need muhulased ja meie sõbrad, kes külastasid 2015. aasta suvel menukat kontserti “Muhulastelt muhulastele”,” ütles vallavanem.



Kontserdi tuluna toetati laululava rajamist ligi 5000 euroga.



Liitmäe sõnul saavad selleaastased tööd ühele poole detsembri keskpaigaks ja laululava saab sellisesse valmidusse, et järgmisel aastal saab seal juba ära pidada nii Muhu jaanitule kontserdi kui ka juuli alguses Muhu laulupeo, kus osaleb umbes 300 koorilauljat.



Ehitustööd jätkuvad järgmise suve lõpus, kui valmib laululavaesine tantsulava, rajatakse käigu- ja kõnniteed, tehakse lõplikud haljastustööd.



Vaatamata sellele, et LEADER-meetmest ei toetatud Hellamaa laululava rajamist, otsustas vald suve lõpus, et laululava rajamisega enam ei viivitata ja raha leitakse, vähemalt osaliselt, valla eelarvest. Muhu vallavalitsuse poolt läbiviidud lihthanke “Muhu laululava tööprojekti koostamine ja ehitustööd” tulemusena sõlmiti 10. augustil ehituse töövõtuleping, mille kohaselt peab laululava täies mahus valmima 2017. a lõpuks. Laululava ehitab OÜ Kehte.



