Pautsil valmis teine põnevik

Reede, 18. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 18. november 2016. Tegevus käib Muhus Aljaval ümber iidse ohvrikivi, mida kutsutakse ukukiviks. FOTO: erakogu Ajakirjaniku taustaga Katrin Pauts, kes kirjutas oma esikromaanina Saaremaa-ainelise põneviku “Politseiniku tütar”, ilmutas teisegi krimiloo, mis kannab pealkirja “Tulekandja”.



Pautsi sõnul on seekord tegemist muhulastele pühendatud põnevikuga, mille tegevuspaiku esineb ka Lääne- ja Saaremaal. Raamatu kirjastas Varrak, toimetas Tiina Aug ja kujundas Britt Urbla Keller.



“Lugu keerleb Muhus Aljaval ümber iidse ohvrikivi, mida kutsutakse ukukiviks. Samamoodi on mängus Kesselaid. Tegelased on kõik välja mõeldud,” tutvustas Pauts lühidalt oma teist raamatut.



“Osa tegelasi on seotud Saare maakonnalehega, aga kumb neist ainest andis, eks seda saab igaüks soovikohaselt tõlgendada,” märkis Pauts.



Kui sisust lähemalt rääkida, siis pimedatel maanteedel hukkuvad üksteise järel noored naised. Kui esmapilgul tundub, et tegu on lihtsalt traagiliste liiklusõnnetustega, siis asjaolu, et kõik auto alla jäänud naisterahvad olid punapäised ning et õnnetuspaikades käib leinaküünlaid süütamas üks ja sama salapärane võõras, ei saa see olla pelk kokkusattumus. Seaduspära uurima asunud ajakirjanik kaob aga jäljetult.



Eva Niimand, kes on lugejale varasemast tuttav Katrin Pautsi raamatust “Politseiniku tütar”, töötab jällegi uudistereporterina. Eva ja tema uus kolleeg Gabriel otsustavad välja selgitada, mis kadunud ajakirjanikuga juhtus. Niidiotsad viivad väikesesse külakesse Muhumaal, mis varjab endas aga suurt saladust. Selle juured ulatuvad kohakese ajalukku ja on seotud iidse ohvrikiviga.



