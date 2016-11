Uudised

Proekspert annab põhjuse tulla koju tagasi

Reede, 18. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 18. november 2016. Jalmar Tõnsau toimetab juba uues kontoris, kus nädala alguses käisid veel viimased viimistlustööd. FOTO: Valmar Voolaid Proekspert on 23 aastat tegutsenud Eesti kapitalil põhinev tarkvara- ja disainifirma, kes kavandab, arendab ja elustab tarku masinaid, seadmeid ja roboteid. Täna avab ettevõte kontori ka Kuressaares.



Firmal on kontorid Tallinnas, Tartus ning mõnda aega on tegutsetud ka Saaremaal. Juba avatud kontorites töötab praegu 145 inimest. Kuressaare esindus avatakse ametlikult sel reedel Kuressaare Ajamajas.



Praegu töötab Saaremaal kuus inimest, samuti on seal paar praktikanti. Võimalik on sellele pinnale mahutada üksteist inimest. Kui peaks töötajaid rohkem tulema, hakatakse otsima lisapinda. Lähiajal on töötajate algatusel plaanis avada kontor ka Pärnus.



Kliendid Euroopast



Teistes riikides Proeksperdil harukontoreid ei ole, aga enamik töid, mida Proekspert teeb, on klientidele mujal Euroopas. Proeksperdi 2015. aasta käive oli 8 miljonit eurot ning kaks kolmandikku ettevõtte käibest annavad kliendid Skandinaaviast.



Eestis unikaalne juhtidevaba ettevõte tegutseb äriklienditurul ja tavatarbija puutub firma poolt loodud lahendustega kokku pigem kaudselt.



“Näiteks iga neljas õlu maailmas valmib Proeksperdi kaasabil, sest õlletehased kasutavad firma tarkvara oma liinidel. Monaco autotunnelites hoolitseb eestlaste tarkvara selle eest, et tulekahju korral väljuks saastunud õhk, kuid alles jääks piisavalt värsket õhku,” rääkis Proeksperdi analüütik ja Saaremaa harukontori eestvedaja Urmas Nõgu.



Ettevõte arendab ka tarku voodeid, mis tagavad magajatele parema une, aitab bioreaktorites inimestele kasulikke baktereid kasvatada, paneb päikesepaneelide inverterid omavahel suhtlema, võimaldab tarkadel termostaatidel siseruumides ise kliimat juhtida ning hoolitseb isegi selle eest, et tuumajaamades toimiks jahutus.



Proekspert on värskendanud Soomes Sonera ja Tele Finlandi iseteenindusportaale ning loonud rahasiirdetehingute sisestamise, jälgimise ja aruandluse keskkonna firmale Tavex.



Järgmisena hakatakse Rootsis asuvale rahvusvahelisele teaduskeskusele European Spallation Source neutronkiirguse allika juhtimissüsteemi ehitama.



Ammune idee



Kuressaare kontori idee hakkas idanema mõni aasta tagasi, kui sai kinnitust, et Kuressaares(t) on teisigi tarkvaraarendusega seotud inimesi, kes hea meelega kohapeal töötaksid, mitte ei peaks pidevalt Tallinna või muude keskuste vahet liikuma.



Konkreetsemaks muutus idee umbes poolteist aastat tagasi, kui Proeksperdi Saaremaalt pärit töötaja Urmas Nõgu oli pealinnast tagasi kodusaarele kolinuna mõnda aega kodust köögilaua tagant kaugtööd teinud.



“See on väga oluline, et kontor ka siin avatakse. Inimestel on võimalik töötada seal, kus neile meeldib ja mitte käia tavapärastes keskustes sedasama tööd tegemas, mida saab teha kohapeal,” rääkis Nõgu.



Nõgu on sündinud ja kasvanud Saaremaal, kuid pikki aastaid töötas ta mujal. Saaremaale tagasituleku üks eeldustest oli ka see, et ta saab siin teha meelepärast tööd. “Enne ma ei leidnud siin sobivat tegevust, kuni sai ise töö siia kaasa võetud,” ütles Nõgu.



