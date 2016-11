Uudised

Saarlased küsivad plaadi jaoks toetust

Reede, 18. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 18. november 2016. Bändi Estbel liikmed Sänni Noormets (viiul), Hartwin Dhoore (diatooniline akordion), Leana Vapper-Dhoore (torupill) ja Ward Dhoore (akustiline kitarr) 2016. aasta kevadel pärast Järvseljal antud kontserti. FOTO: Sander Hiire Kohe-kohe aastaseks saav folkansambel Esbel koosneb kahest Saaremaalt ja Türilt pärit põhjamaisest unistajast ning Belgias peamiselt svingide ja gruuvide järgi tuntud vendadest.



Saaremaal sündinud ja kasvanud Leana Vapper-Dhoore tuli kodusaarele tagasi möödunud aasta septembris ning veidi pärast seda salvestati ka kvarteti esimesed demolood. Nimelt on nad abikaasaga ehk ansambli akordionisti Hartwin Dhoorega ka juba varem koos musitseerinud.



Bändi koosseisu kuuluvad lisaks lauljale ja Belgia torupilli mängijale Vapper-Dhoorele ka teine laulja, viiuldaja Sänni Noormets. Hartwin Dhoore mängib diatoonilist akordionit ja Ward Dhoore akustilist kitarri.



Torupill võttis Leana oma lembusse juba 14 aastat tagasi, kui ta Viljandi Folgil Belgia torupilli nägi-kuulis. “Muud poeetilist põhjust polnudki, kui et torupill tõigi mind Belgiasse – see on armastus esimesest silmapilgust,” meenutas ta lõbusalt.



Praegu jagab Leana oma torupilli-lembust ka teistele, andes KG Inspira huvikoolis tunde.



Kuigi algselt plaanisid muusikud plaadi tegemise ette võtta järgmisel suvel, siis sel suvel Viljandi pärimusmuusika festivalil ja Belgias Dranouteri festivalil antud kontserdid panid neid kiiremini tegutsema.



Muusa istub aga kõigi bändiliikmete õlul. “Meil on hea tööjaotus – meie Sänniga teeme laulu ja teksti ning poisid teevad instrumentaali osad,” selgitas saarlane. Repertuaaris jagub kuulamisrõõmu nii pärimusmuusika kui indiesõpradele, noortele ja vanematele kuulajatele.



Sel sügisel tunnustati ansamblit Estbel “Etnokulbid 2016” jagamisel “Parima uusfolkartisti” kategoorias.



Selleks, et kvartett saaks oma muusika plaadile salvestada ja kauneid helisid kuulajatega jagada, kulub aga rohkesti raha. Plaadisalvestus, mix ja master võtab 2500, plaadikujundus 600, plaadi trükkimine 1400 ning kirjastamine ja autoriõigused veel 1000 ehk kokku 5500 eurot.

