Uudised

Taavi Kurisoo: hääletus võinuks ka olemata olla (1)

Reede, 18. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 18. november 2016. Saaremaa suurvallaks ühinemise poolt või vastu käis oma häält andmas napilt üle nelja protsendi kõigist nimekirja kantud inimestest. Kolmes omavalitsuses oldi vastu, teistes poolt.



Rahvahääletuse tulemus volikogudele siduv ei ole ning protsessi praeguses käigus pole väikevaldade volikogudel nagunii võimalik ratast peatada – kui ise ei liitu, siis sundliidetakse.



Saare maavalitsuse ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo Maalehele öeldu järgi võinuks küsitlus Saare maakonnas tõesti ka olemata olla.



“Küsitlusel on rohkem mõtet olukorras, kus otsustatakse, kellega ühineda, mitte praegusel juhul, kus arutatakse, kas ühineda või oodata sundliitmist,” märkis ta.



Kuna aga seadus ei jäta võimalust rahvaküsitlus tegemata jätta, tuli seda Saaremaalgi teha. Kriitika peale, nagu poleks küsitluse kohta olnud piisavalt infot, vastas Kurisoo, et kasutati kõiki infokanaleid – mõlemat maakonnalehte, vallalehti ning sotsiaalmeediat. Rahvahääletuse tulemus volikogudele siduv ei ole ning protsessi praeguses käigus pole väikevaldade volikogudel nagunii võimalik ratast peatada – kui ise ei liitu, siis sundliidetakse.Saare maavalitsuse ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo Maalehele öeldu järgi võinuks küsitlus Saare maakonnas tõesti ka olemata olla.“Küsitlusel on rohkem mõtet olukorras, kus otsustatakse, kellega ühineda, mitte praegusel juhul, kus arutatakse, kas ühineda või oodata sundliitmist,” märkis ta.Kuna aga seadus ei jäta võimalust rahvaküsitlus tegemata jätta, tuli seda Saaremaalgi teha. Kriitika peale, nagu poleks küsitluse kohta olnud piisavalt infot, vastas Kurisoo, et kasutati kõiki infokanaleid – mõlemat maakonnalehte, vallalehti ning sotsiaalmeediat.

Veel artikleid samast teemast »