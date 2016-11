Uudised

Viivika Vassar võitis flaierikonkursi

Reede, 18. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 18. november 2016. “Tuleviku kompassi” raames toimus flaierikonkurss, mille võitis Valjala põhikooli õpilane Viivika Vassar.



Messi korraldaja Maris Paomees ütles, et 8–12-aastastele noortele jagati paari nädala jooksul mustvalged flaiereid ehk värvipilte, mille noored pidid ise ära värvima. Kokku laekus konkursile ligi 80 tööd.



“Eesmärk oli see, et kuna järgmisel aastal on meil 15.



“Tuleviku kompass”, siis saab teha noorte poolt kujundatud plakati ja kaasata maakonna noori,” rääkis Paomees. Vassar oli kasutanud oma töös ilusate sujuvate üleminekutega kolme-nelja rohelist tooni ja kujundatud flaierist saab hõlpsasti plakati teha.



