Uudised

Tihe turg ja vali konkurents sunnib “tiigrihüpet” tegema

Reede, 18. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Reede, 18. november 2016. Kalle Aus näitab, milliseid tahvelarvuteid saab tema bussides juba esmaspäeval reisi ajal kasutada. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare ja pealinna vahel sõitvate bussifirmade ülipingeline konkurents on tekitanud olukorra, kus ettevõtted sooritavad “tiigrihüppe 22. sajandisse”.



Saaremaa ettevõtetest teenindavad pealinna liini Kalle Bussid OÜ, Sareta AS ja Sarbuss AS. Kolmele firmale pakuvad kõva konkurentsi mandri suured reisijateveoga tegelevad ettevõtted, mistõttu püüavad kohalikud anda endast parima.



“Betoonist” üksi on vähe



Meie Maale teadaolevalt on Sarbuss AS-il, kelle põhitegevus on logistika ja kaubavedu, kavas masinaparki täiendada ning uued bussid ootavat juba Maardus äratoomist. Ka Kalle Bussid OÜ-l on plaan uus buss lisaks osta, aga kuna juhatuse liikmel ja bussijuhil Kalle Ausil on reisijateveo kogemust üle 20 aasta, siis ta teab, et konkurentsis püsimiseks uue sõiduki ostmisest üksi ei piisa.



“Teenindaja peab lähtuma kliendi vajadusest, mistõttu panustada tuleb teenuse kvaliteeti,” on ta veendunud.



Kui paljudesse reisibussidesse on paigaldatud monitorid filmivalikuga, siis Kalle Bussid OÜ-ga reisides ei pea tulevikus enam oma arvutit kotist välja koukima, kuna alates esmaspäevast on ettevõtte bussides sõites võimalik bussijuhilt isikut tõendava dokumendi vastu laenutada reisi ajaks seitsmetolline tahvelarvuti koos kõrvaklappidega.



“Mõtlesin, et see annaks reisijale palju suurema valikuvabaduse ega piiraks reisi ajal tema tegevusi üksnes filmiprogrammiga,” rääkis Aus.



“Wifi on mu bussides korralik, inimene saab siis ise valida, kas loeb näiteks internetist uudiseid või e-kirju, teeb pangaülekandeid või vaatab TV-programme. Mujal Euroopas see töötab hästi, miks ei peaks siis meie inimestelegi meeldima.”



Ausi arvates on tahvelarvutil veel mitmeid teisigi eeliseid. Erinevalt staatilisest monitorist on tahvelarvutit võimalik enda jaoks mugavamasse ja privaatsemasse asendisse seada.



Kalle Bussid OÜ juhatuse liige hoiab kulusid maas ja on üks firma kahest bussijuhist. Ettevõtte juhina teab ta väga hästi, et konkurentsis püsimise nimel tulebki tänapäeval kõvasti pingutada.



Mõned aastad tagasi võitles firma välja liinipikenduse ning nüüd sõidab ta läbi Tallinna bussijaama otse sadama D-terminali täpselt nii, et reisija jõuab nii Soome kui Rootsi laevale.



Samuti on konkurents sundinud kalkuleerima reisija sooduspileti nii madalaks kui võimalik, Tallinnasse vaid 10 eurot.



Praamisõidu eest lisakulu



“No suvisel perioodil teenib kenasti, talv on aga enamasti ellujäämiskursus. Meie kulud on ju suuremad kui mandri liinidel. Lisaks kütusele, hooldusele ja juhi palgale tuleb tasuda ka bussi üleveo eest. Lisaks peab vedaja iga reisijapileti pealt maksma praamisõidu eest euro ja viiskümmend senti. Ainult sügava puudega inimestele tehakse mööndus,” selgitas Aus erinevust ning lisas, et kui mandri liinidelt samuti iga reisija pealt üks viiskümmend makstaks, siis võiks rääkida võrdsetest konkurentsitingimustest.



“Suured firmad tulevad jõuliselt peale, aga nemad saavad oma kulusid mandril optimeerida.”



Aus on uuendusega esmaspäevale vastu minnes elevil nagu poisike ja ta nägu reedab, et peatselt võib Kalle Bussid taas millegi meeldivaga üllatada. Ikka kliendi heaolu nimel. Saaremaa ettevõtetest teenindavad pealinna liini Kalle Bussid OÜ, Sareta AS ja Sarbuss AS. Kolmele firmale pakuvad kõva konkurentsi mandri suured reisijateveoga tegelevad ettevõtted, mistõttu püüavad kohalikud anda endast parima.Meie Maale teadaolevalt on Sarbuss AS-il, kelle põhitegevus on logistika ja kaubavedu, kavas masinaparki täiendada ning uued bussid ootavat juba Maardus äratoomist. Ka Kalle Bussid OÜ-l on plaan uus buss lisaks osta, aga kuna juhatuse liikmel ja bussijuhil Kalle Ausil on reisijateveo kogemust üle 20 aasta, siis ta teab, et konkurentsis püsimiseks uue sõiduki ostmisest üksi ei piisa.“Teenindaja peab lähtuma kliendi vajadusest, mistõttu panustada tuleb teenuse kvaliteeti,” on ta veendunud.Kui paljudesse reisibussidesse on paigaldatud monitorid filmivalikuga, siis Kalle Bussid OÜ-ga reisides ei pea tulevikus enam oma arvutit kotist välja koukima, kuna alates esmaspäevast on ettevõtte bussides sõites võimalik bussijuhilt isikut tõendava dokumendi vastu laenutada reisi ajaks seitsmetolline tahvelarvuti koos kõrvaklappidega.“Mõtlesin, et see annaks reisijale palju suurema valikuvabaduse ega piiraks reisi ajal tema tegevusi üksnes filmiprogrammiga,” rääkis Aus.“Wifi on mu bussides korralik, inimene saab siis ise valida, kas loeb näiteks internetist uudiseid või e-kirju, teeb pangaülekandeid või vaatab TV-programme. Mujal Euroopas see töötab hästi, miks ei peaks siis meie inimestelegi meeldima.”Ausi arvates on tahvelarvutil veel mitmeid teisigi eeliseid. Erinevalt staatilisest monitorist on tahvelarvutit võimalik enda jaoks mugavamasse ja privaatsemasse asendisse seada.Kalle Bussid OÜ juhatuse liige hoiab kulusid maas ja on üks firma kahest bussijuhist. Ettevõtte juhina teab ta väga hästi, et konkurentsis püsimise nimel tulebki tänapäeval kõvasti pingutada.Mõned aastad tagasi võitles firma välja liinipikenduse ning nüüd sõidab ta läbi Tallinna bussijaama otse sadama D-terminali täpselt nii, et reisija jõuab nii Soome kui Rootsi laevale.Samuti on konkurents sundinud kalkuleerima reisija sooduspileti nii madalaks kui võimalik, Tallinnasse vaid 10 eurot.“No suvisel perioodil teenib kenasti, talv on aga enamasti ellujäämiskursus. Meie kulud on ju suuremad kui mandri liinidel. Lisaks kütusele, hooldusele ja juhi palgale tuleb tasuda ka bussi üleveo eest. Lisaks peab vedaja iga reisijapileti pealt maksma praamisõidu eest euro ja viiskümmend senti. Ainult sügava puudega inimestele tehakse mööndus,” selgitas Aus erinevust ning lisas, et kui mandri liinidelt samuti iga reisija pealt üks viiskümmend makstaks, siis võiks rääkida võrdsetest konkurentsitingimustest.“Suured firmad tulevad jõuliselt peale, aga nemad saavad oma kulusid mandril optimeerida.”Aus on uuendusega esmaspäevale vastu minnes elevil nagu poisike ja ta nägu reedab, et peatselt võib Kalle Bussid taas millegi meeldivaga üllatada. Ikka kliendi heaolu nimel.

Veel artikleid samast teemast »