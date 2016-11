Uudised

MEIE MAA TV: Noored on huvitatud välismaal õppimisest (1)

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 17. november 2016. “Tuleviku kompassi” külastanud noored tõdesid, et tegu on väga vajaliku üritusega, sest just sealt saavad Saaremaa noored infot, mida tulevikus edasi teha. Foto: Valmar Voolaid Eile toimus Kuressaare spordihoones taas “Tuleviku kompass”, mida külastas hinnanguliselt 1030 noort, mida on paarikümne võrra rohkem kui mullu. Kokku oli kohal 32 eksponenti, kes oma võimalusi külalistele tutvustasid. Neist enam kui pooled olid haridusasutused.



Esindatud olid kõik vabariigi suuremad ülikoolid. Lisaks olid kohal mitmed organisatsioonid, kes tutvustasid noortele võimalusi rahvusvahelisel karjäärimaastikul ja õpirändevõrgustiku liikmed.



Noored said tutvuda erinevate formaalhariduse, sealhulgas kõrgharidusõppe, aga ka mitteformaalse hariduse võimalustega. Infot pakuti ka välismaiste töövõimaluste kohta, mille vastu noored suurt huvi tundsid.











Üritus vältas kella ühest neljani ja sagimist jagus, sellest võib järeldada, et noori huvitab tuleviku võimalustega tutvumine. Seda kinnitasid noored ka ise.



Aitab plaane teha



“See tegelikult aitab väga palju avardada oma tulevikuplaane ja annab palju juurde nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilasele. Minu meelest on see väga kasulik üritus, mis peaks tegelikult toimuma sagedamini,” rääkis Kuressaare gümnaasiumi 10. klassi õpilane Taavi Kuuseok.



Lauri Põld tutvustas eile õppimisvõimalusi Tartu ülikoolis. Ta tõdes, et eelkõige tuleb õpilastele lahti seletada või meelde tuletada, mida mingisugune aine, mis võib kanda esialgu keerulisena näivat nime, sisuliselt tähendab. Huvilisi jagus tema sõnul piisavalt.



Meilyn Tänav Kuressaare gümnaasiumi 10. klassist ütles, et tema osales “Tuleviku kompassil” kindla plaaniga tutvuda võimalike koolidega, kuhu edasipidi õppima asuda.



“Mind väga üllatasid võimalused välismaal õppimiseks. Arvan, et ma midagi sealt endale leidsin,” tõdes Tänav.



Enim jäi talle meelde võimalus osaleda välismaal töölaagris ja erinevates õppeprogrammides.



“Tulin sellepärast, et saada teada, mida tulevikus teha ja mis võimalused üldse on,” lausus Tuuli Vassar Valjala põhikooli 8. klassist.



Võimalused piiratud



Kuressaare gümnaasiumi 9. klassi õpilane Sten Kongas kinnitas, et tema tuli samuti üle vaatama, millised võimalused tulevikus on. “Et oskaks tulevikus oma elu paremini planeerida. Tulin vaatama nii lähema aja kooli kui võimalusi kaugema tuleviku jaoks,” sõnas Kongas.



Messi korraldaja Inga Teär ütles, et “Tuleviku kompassi” eesmärk on tuua õppimise ja töötamise võimalused noortele lähemale.



“Kui mandri noortel on väga kerge käia Teeviidal, külastada ülikoole ja kutsekoole, siis meie noorte võimalused on paraku piiratud. 14 aastat järjest oleme püüdnud seda võimalust neile lähemale tuua,” sõnas Teär.



