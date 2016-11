Uudised

Kauplus ootab kingisoove

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: MM Neljapäev, 17. november 2016. Maxima kaubanduskeskused üle Eesti ootavad ka tänavu toimetulekuraskustes perede laste jõulupühade ja aastavahetuse kingisoove, Saaremaal on võmalik kuni 50 euro suurust kingitust taotleda 40 lapse vanemal.



Seitsmendat aastat järjest kogub Maxima jaekett heategevuskampaania Inglipuu raames sotsiaaltöötajate ja ostjate kaasabil kingitusi jõuludeks ja aastavahetuseks lastele sellistest peredest, kelle vanematel ei jätku raha laste kingisoovide täitmiseks.



Koguda saab kingiraha toimetulekuraskustes peredes elavatele kuni 18- aastastele lastele. Kingisoovid tuleb edastada Kuressaare Maximale teisipäevaks, 22. novembriks.



