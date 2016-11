Uudised

Saaremaal on kütitud enim metssigu

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: MM Neljapäev, 17. november 2016. Keskkonnaameti andmetel olid jahimehed novembri alguse seisuga Eestis küttinud 8659 metssiga, mis on 47 protsenti käimasoleval hooajal jahimeestele pandud küttimiskohustusest.



Lisaks sellele on jahimehed kaheksa kuuga matnud 766 metssiga ja hukanud neli sigade Aafrika katku (SAK) tunnustega metssiga. Metsast on eemaldatud 9429 metssiga, mis moodustab 52 protsenti ettenähtud mahust vahendab BNS.



Saaremaal on jahimehed küttinud 2327 ja Põlvamaal 54, siga, mis on vastavalt suurim ja väikseim küttimiste arv. Kõige rohkem surnud metssigu on leitud Tartumaalt, kus leiti 121 korjust.



Jahiaasta lõpuni on veel jäänud neli kuud ja küttimiskohustusest on jäänud täita 48 protsenti ehk lasta tuleb veel 8843 isendit.



Novembris on maakonnast surnuna leitud või kütitud kaheksa sigade Aafrika katku nakatunud metssiga.

