Kuivastu maantee tööd jõuavad peatselt lõpule

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 17. november 2016. Töömehed loodavad, et talv, mis vahepeal kimbutas, tuleb uuesti alles jõuludel. FOTO: Valmar Voolaid Kui varem on Meie Maa kirjutanud, et tee-ehituse lõpetamine 12 kilomeetri pikkusel Kuressaare-Masa lõigul seisab killustiku tarne taga, siis novembris seiskas tööd järsult tulnud talv. Esmaspäeval saadi asfalteerimisega jätkata ning tuleva nädala lõpuks peaks projekt olema lõpusirgel.



Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus ütles, et tööde ajalisest graafikust ei maksa enam kõnelda, sest ilmastik tegi selles osas omad korrektuurid. Siiski ei visata püssi põõsasse, sest praegused ilmaolud lubavad tegutseda. Magus rõhutas, et sel aastal tee asfaltkatte alla saada on endiselt kindel plaan.



Esmaspäeval jätkunud asfalteerimistöödega püütakse Magusa sõnul jõuda ühele poole umbes kümne päevaga. “Tean, et nende siht on selline, sest järgmiseks nädalaks lubab veelgi soojemat ilma.”



Pimedus segab



Töid teostava AS-i TREV-2 Grupp projektijuht Heino Väli ütles, et ilmateadet vaadates on lootus täiesti olemas. “Praegu ühe jutiga paneme nii kaua, kuni saab tehtud. Loodame, et vahepeal ei lähe talveks,” kinnitas ta. Väli sõnul ei õnnestu pimeduse tõttu pikemaid päevi teha, kuid nädalavahetusi saab ära kasutada küll.



Lisaks olevat Magus ja Väli võtnud arutelu alla ka teekattemärgistused ning kui tõesti tuleval nädalal hoiab kuiva ilma, loodetakse osa neist ära joonistada. “Ehk osa teekattemärgistusi saab ära teha, vähemalt teljejoone või midagi,” arvas mees, lootes, et talv, mis vahepeal kimbutamas käis, tuleb järgmine kord alles jõuludel.



Meie Maaga suhelnud Kuivastu maanteed sagedasti kasutav autojuht tõstatas küsimuse, miks külmaga asfalteeritakse. “Kui tee kevadel lainetama hakkab, kes selle jama eest vastutab? Maanteeametil on omad reeglid, millise temperatuuriga tohib asfalditöid teha,” oli ta hämmingus, viidates nädala algul olnud külmale ilmale.



