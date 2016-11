Uudised

Muhu leib kerkib ja küpseb muusika saatel

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 17. november 2016. Avakontserdil esinevad etnomuusikud Maarja Sarv viiulil ja Leanne Barbo torupillil. FOTO: erakogu Täna õhtul toimub Tallinnas Muhu Pagarite Telliskivi pagarikojas leivalõhnaliste kontsertide sarja avakontsert, millest tegijad loodavad kujundada kena traditsiooni.



“Ei noh, kui juba loomelinnak, siis olgu ka leivateos veelgi rohkem loomingut,” muheles Muhu Pagarid OÜ omanik ja juhatuse liige Martin Sepping, kes on Telliskivi pagarikoja juhtimise üle andnud Liisi Kurvitsale.



Telliskivi pagarikoja juhataja kavatseb muusika saatel leiba küpsetada iga kuu ühel neljapäevaõhtul.



“Tegelikult tuli idee Jazzkaarelt, kes ühel pühapäeval korraldas kontserte loomelinnaku asutustes, teiste hulgas ka meil,” selgitas Kurvits. “See oli nii tore, rahvas ei mahtunud sisse äragi ning hiljem on käidud küsimas, et millal jälle kontsert on. Nõnda siis otsustasime iseseisvalt proovida.”



Tänasel avakontserdil esinevad pagaritele ja pagarikoja külalistele etnomuusikud Leanne Barbo torupillil ja Maarja Sarv viiulil. Kontsert algab kell 20 ja kestab umbes 45 minutit. Uksed avatakse pool tundi varem.



“Veidi pelgame, et algus on hiline, aga kuna üks muusikutest tuleb Tabasalust, pole parata,” ütles Kurvits ja lisas, et järgmised kontserdid on kavas alustada kell seitse. Enne ja pärast kontserti saab osta ahjusooja Muhu leiba.



Avakontserdi puhul pakutakse ka piparkooke, mille taina on valmistanud Muhu Pagarite tegevjuht Jaan Mõttus isiklikult. Kontsert on kõigile tasuta – muusikutele saab hea elamuse eest annetusi teha, selleks lastakse kontserdi lõpus ringlema korjanduskarp.



“Jah, muusikud saavad tasu natuuras ehk värske Muhu leiva,” naeris juhataja. “Ja loodame, et annetused kuulajate heldusest katavad vähemalt osaliselt esinejate kulusid. Tegelikult on meie pagarikoda-kontserdisaal avatud just neile muusikutele, kes erinevatel põhjustel esinema ei pääse. Näiteks pakume kogemusvõimalust tudengitele.”



