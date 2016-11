Uudised

Imbi Jäe sai liiklusohutuse koostööpartneriks

Neljapäev, 17. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 17. november 2016. Liiklusohutuse koostööpartneri auhinna pälvinud Imbi Jäe kiidab koostööd maanteeametiga ja peab saadud tunnustust oluliseks maakonnale tervikuna. FOTO: Valmar Voolaid Maanteeamet kuulutas välja liiklusohutuse auhinnad, kus liiklusohutuse koostööpartnerina toodi Lääne regioonis välja Saare maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Imbi Jäe.



Maanteeameti ennetustöö ja liiklusohutuse osakond valisid liiklusohutuse valdkonnas silmapaistvamad välja viies kategoorias – kohalik omavalitsus, viis koostööpartnerit, neli sündmust, üleriigiline eeskuju liiklusohutuses ja kaheksa õpetaja kategoorias.



Imbi Jäe (pildil) oli uudisest kuuldes küll mitte sõnatu, aga rõõmsalt üllatunud. “Ossa, selline asi või, väga põnev! Tore kuulda, see on küll üllatus,” oli Jäe esimene reaktsioon. “Esiteks on see nii suur üllatus, et ma pidin kohe uuesti küsima. Teiseks arvan, et see on tunnustus kogu maakonnale.”



Jäe tunnistas lõbusalt, et ega tema üksi toimeta, ta tõmbab vaid niite. “Selliste ennetustöö tegijatega on lust tööd teha, nagu on seda maanteeamet,” kinnitas ta.



Ohutuimaks kohalikuks omavalitsuseks peeti Viljandi linnavalitsust ning üleriigiliseks eeskujuks Pärnus Gepri OÜ ja Ametikoolitus OÜ mootorsõidukijuhtide koolitajat Priit Lilleorgu. Parimaks sündmuseks Lääne regioonis valiti infopäev “Roolimobiilikud”.



Lääne regioonis toodi välja Tootsi lasteaed-põhikooli õpetaja Inga Raudsepp ja Kärdla politseijaoskonna noorsoopolitseinik Kädu Aasma. Liiklusohutuse auhinnad antakse üle pidulikul vastuvõtul 8. detsembril Pärnumaal Eagle golfirestoranis. Maanteeameti ennetustöö ja liiklusohutuse osakond valisid liiklusohutuse valdkonnas silmapaistvamad välja viies kategoorias – kohalik omavalitsus, viis koostööpartnerit, neli sündmust, üleriigiline eeskuju liiklusohutuses ja kaheksa õpetaja kategoorias.Imbi Jäe (pildil) oli uudisest kuuldes küll mitte sõnatu, aga rõõmsalt üllatunud. “Ossa, selline asi või, väga põnev! Tore kuulda, see on küll üllatus,” oli Jäe esimene reaktsioon. “Esiteks on see nii suur üllatus, et ma pidin kohe uuesti küsima. Teiseks arvan, et see on tunnustus kogu maakonnale.”Jäe tunnistas lõbusalt, et ega tema üksi toimeta, ta tõmbab vaid niite. “Selliste ennetustöö tegijatega on lust tööd teha, nagu on seda maanteeamet,” kinnitas ta.Ohutuimaks kohalikuks omavalitsuseks peeti Viljandi linnavalitsust ning üleriigiliseks eeskujuks Pärnus Gepri OÜ ja Ametikoolitus OÜ mootorsõidukijuhtide koolitajat Priit Lilleorgu. Parimaks sündmuseks Lääne regioonis valiti infopäev “Roolimobiilikud”.Lääne regioonis toodi välja Tootsi lasteaed-põhikooli õpetaja Inga Raudsepp ja Kärdla politseijaoskonna noorsoopolitseinik Kädu Aasma. Liiklusohutuse auhinnad antakse üle pidulikul vastuvõtul 8. detsembril Pärnumaal Eagle golfirestoranis.

Veel artikleid samast teemast »