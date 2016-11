Uudised

UUS! Musta männi otsa tahetakse linnupeletit

Kolmapäev, 16. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 16. november 2016. Selline nägi musta männi esine kõnnitee välja eile. FOTO: Valmar Voolaid Neli Kuressaare vanalinnas tegutsevat ettevõtet soovivad linnavalitsuselt Kauba tänavale musta männi otsa hakkide peleti paigaldamist või kõnnitee lindude väljaheidetest tihedamat puhastamist.



AS Johan GTJ (Johan Spa hotell), Theodor VVH OÜ (Vanalinna hotell ja kohvik), Kauba 12 kinnistu omanik Tradent Invest AS ja Teaspon AS esindajad kurdavad linnale saadetud pöördumises, et Kauba tänaval asuval looduskaitsealusel mustal männil pesitsevad hakid tekitavad igal aastal oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni ümbruskaudsetele elanikele, ettevõtetele ja ka jalakäijatele suuri probleeme.



Neist peamistena toovad nad välja, et jalakäijatel ei ole võimalik kasutada männi ees asuvat kõnniteed, kuna see on mattunud väljaheitehunnikute alla.



Lisaks ületavat pidev hakkide hädakisa taluvuse piire, mistõttu on häiritud ümberkaudsete elanike ja majutusasutuste klientide öörahu, sest hakid on eriti aktiivsed hilisõhtul ja varajastel hommikutundidel.



“Kuna hakkide väljaheidete hunnikud on musta männi all, siis Kauba tänaval liigeldes lööb nii kohalikele elanikele kui ka hotelli ees autost väljudes turistidele esimesena ninna ebameeldiv, tervet tänavat mattev väljaheidete hais,” nentis AS Johan GTJ juhatuse liige Johan Lõuk.



Oma meetmed ei aita



Must mänd kasvab linna maal. Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul hooldab musta männi alust kõnniteed ja kõrval olevat haljasala Kuressaare linnamajandus. “Iga päev koristab seal kojamees ja suuremat puhastust tehakse vastavalt vajadusele,” ütles Maripuu.



Ent Lõugu teada käiakse korra nädalas küll kõnniteed puhastamas, kuid sellest ei ole suurt tolku, sest esimese päeva õhtuks on see jälle hakkide poolt täis lastud. “Oleme proovinud ka ise hakke peletada ja pauku teha, kuid abi oli ainult maksimaalselt veerand tunniks,” tõdes Lõuk.



Juuli keskpaiku lasi linn paigaldada kaheks kuuks Holostovi kompleksi katusele häälpeleti, mille rentis OÜ-lt Finest Medical. Samas Lõugu sõnul suvel Kauba tänaval hakkidega probleeme pole, kuid asi läheb hulluks alates oktoobrist.



“Linn võiks ühe peleti ikkagi ära osta, et seda saaks aastaringselt kasutada,” pakkus Lõuk.



Linnavalitsuse poole pöördunud ettevõtjad näevad lahendusena musta männi otsa linnupeleti paigaldamist perioodiks 1. detsember kuni 30. aprill.



Oksa maha võtta ei saa



“Kuni lahendust ei ole leitud, on linnavalitsusel kohustus hoolitseda selle eest, et kõnnitee oleks jalakäijate jaoks kasutamiskõlblik ja seda kõigil nädalapäevadel, kaasa arvatud nädalavahetustel. Hetkeolukorda arvestades eeldab see vähemalt igapäevast kõnnitee põhjalikku puhastamist,” leidsid linnavalitsuse poole pöördujad.



Lisaks valmistab musta männi ümbruses tegutsevatele ettevõtetele muret puu oksastiku seisukord. Puu tänavapoolsed oksad ulatuvad sõidutee ning kõnnitee kohale, kujutades endast potentsiaalset ohtu, seda eriti talvel lume raskuse all, nii Kauba tänav 12 majale, jalakäijatele kui üle tee parkivatele sõidukitele.



Möödunud talvel murdus üks suurem oks männi küljest lahti, kukkudes kõnni- ja sõiduteele. Tol korral see õnneks tõsiseid tagajärgi kaasa ei toonud.



Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri kinnitusel ei peeta häälpeleti kasutamist Kauba tänaval otstarbekaks, lähtudes suvisest kogemusest kesklinnas, kuid juba lähiajal on kavas kasutada seal teisi peletusvahendeid.



Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri kinnitusel ei peeta häälpeleti kasutamist Kauba tänaval otstarbekaks, lähtudes suvisest kogemusest kesklinnas, kuid juba lähiajal on kavas kasutada seal teisi peletusvahendeid.

Kuna Kauba tänava must mänd on riikliku looduskaitse all, siis linnavalitsuse heakorra- ja haljastusspetsialisti Katrin Reinholdi sõnul tee kohale ulatuvat oksa eemaldada ei saa. Küll aga võiks kaaluda selle oksaharu kergendamist. Selleks on tarvis taotleda luba keskkonnaametilt. Raiekomisjoni hinnangul puu oma tervisliku seisundi poolest ohtlik ei ole.

