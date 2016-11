Uudised

Illiku vajab arendajat

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 17. november 2016. Illiku laiule planeeritakse nii sadamat, purjespordi-, konverentsikeskust kui muuseumi. ESKIIS: Orissaare vald Juba aastakümneid üritatakse Orissaare külje all asuvale Illiku laiule arendajat leida. Teisipäeval toimus vahekokkuvõtete tegemine ning planeeriti lähitulevikku.



Orissaare vallavanem Vello Runthal ütles, et arutleti erinevate projekti tingimuste üle: eelarve, kohustused ja kui mitme objektina detailplaneeringut käsitletakse. “Otsustasime edasi minna nelja objektiga: sadam, konverentsikeskus, uisumuuseum ja purjespordikeskus,” kirjeldas ta.



Samas kinnitas Runthal, et kui partner leitakse, on vald paindlik, arvestades tänapäevaseid vajadusi.



Kunagi oli mõistlik sinna muuseum teha, aga kui peetakse paremaks teha konverentsihoone, siis võib plaani muuta. Samuti arvab vallavanem, et kui volikogu peab targemaks need üheks objektiks liita, saab ka nii.



Eesmärk on Runthali sõnul järgmisel nädalal volikogu istungil tegevusi ja projekti tutvustada ning detsembri volikogus saada luba, et vallavalitsus saaks edasi tegutseda ja arendajat otsima hakata.



Kiiremas korras on Runthali sõnul vaja muretseda ka keskkonnaministeeriumi luba, et detailplaneeringu valmides tohiks arendaja otsimiseks konkursi korraldada.



“Keskkonnaministeerium peab andma meile loa, et tohime maa 49 aastaks ehitusloaga kasutusse anda. Kui oled kunagi riigilt maa saanud, siis nad eeldavad, et sa ei müüks seda kohe maha,” sõnas ta, lisades, et tulebki selgitada, et kõik soovitakse jätta kogukonna jaoks.



