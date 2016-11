Uudised

Saaremaa Kunstistuudio sai arenguks raha

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 17. november 2016. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) investeerib üheksa Eesti loomeettevõtte taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendusprojekti kokku neli miljonit eurot.



Selle raames saab toetust ka Saaremaa Kunstistuudio, kelle arendamisse panustatakse 199 977,6 eurot. Kogu projekti eelarve on 249 972 eurot, millest kunstistuudio omafinantseering on 49 994,40 eurot.



“Selle toetuse saamisega oleme kaks aastat tegelenud ja muud loomemajanduse meetme toetust taotlenud ei ole, sest jäimegi ootama taristule ette nähtud toetust,” ütles kunstistuudio juhataja Anne Tootmaa.



Tootmaa sõnul on see hästi konkreetne toetus, mis on mõeldud maja teise korruse valguse saamiseks läbi klaasgalerii ning kolmanda korruse ruumide väljaehitamiseks ja katuse vahetuseks.



Projekti tulemusel ehitatakse välja mitmeotstarbeliselt kasutatavad ja erinevatesse suurustesse muudetavad tööruumid 144 m2 ulatuses.



"Seal saaksid kunstnikud ja kunsti ettevõtjad töötada välja erinevaid kunstipakette ja luua ühistooteid, teha oma loomingut ja seeläbi suurendada ekspordivõimekust. Eelkokkulepped paljude partneritega on juba olemas. Uutele koostööpakkumistele ja -ideedele oleme avatud," lisas Tootmaa. Projekti elluviimine kestab kolm aastat.

