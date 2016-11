Uudised

Vabatahtlike merepäästjate eelarvet kahekordistatakse

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 17. november 2016. Järgmisel aastal suurendab politsei- ja piirivalveamet vabatahtlike merepäästjate eelarvet varasemaga võrreldes kaks korda, mis tähendab, et järgmisel aastal on see summa 200 000 eurot.



“Osa eelarvest kasutatakse kõikide vabatahtlike merepäästeüksuste toetamiseks, koolituskulude hüvitamiseks ning koostöö edendamiseks. Ülejäänud summat kasutatakse selleks, et toetada üksusi, kes igapäevaselt panustavad enam merepäästevõimekuse tagamisse, võttes arvesse ühenduse inimressurssi, tehnilist võimekust ning reageerimisaega,“ rääkis PPA valmisoleku ja reageerimise büroo juht Marti Magnus.



Toetuste suurus sõltub vabatahtlike merepäästeühenduste võimekusest ning need selguvad hiljemalt selle aasta lõpuks.



Vabatahtlikud olid abiks 30 inimesele



PPA-l on Saaremaal merepäästetööde tsiviilõiguslikud lepingud sõlmitud nelja mittetulundusühinguga. Nende hulka kuuluvad Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts, Karala Vabatahtlik Tuletõrje Selts, Eduka Elukorralduse Edendajate Ühendus ja Saarte Kalurite Ühing.



MTÜ Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi koosseisu kuulub seitse vabatahtlikku merepäästeüksust erinevais paigus üle Saaremaa ning ka Ruhnu saarel. Kokku on ühenduses 31 vabatahtlikku merepäästjat.



