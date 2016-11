Uudised

Turvakodu kasside ravikulud küündivad tuhandetesse

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 17. november 2016. Kui suuremaid ravikulutusi nõudvad kassipoisid viibivad hetkel mandril, siis kohapeal ootab uude koju minekut suur hulk kasse, kelle tuju hoiab teiste seas üleval vabatahtlik Piret Mägi. FOTO: Valmar Voolaid Lisaks sellele, et MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu on kassidest kahekordselt pungil, on nende niigi põhiliselt annetuste najal püsti seisvast rahakotist viimasedki sendid loomakeste murede lahendamiseks välja makstud.



Praegu vajab lisatoetust näiteks ühe kassi eesootav ülikallis, 900-eurone kõrvaoperatsioon.



“Meil on praegu põhiliselt kolm kassi, kelle ravikulud on väga suured. Neid ravitakse mandril ja summad ulatuvad juba tuhandetesse eurodesse,“ nendib MTÜ juhatuse liige Edith Annusver, selgitades, et kui kõrvaoppi ootava Semu jaoks juba korjatakse raha, vajab üks kass ilmselt veel sarnast operatsiooni.



Umbes pool aastat tagasi jõudis turvakodusse ilmselt kellegi kurja käe poolt lõigutud kõrvadega triibik Semu. Annusveri sõnul võis kõrvad võtta ära ka külm.



Tema peal prooviti erinevaid raviskeeme, et saada jagu loomakest kimbutavast nohust ja vesistest silmadest, kuid miski ei aidanud.



Kui kass Tallinnasse kompuutertomograafiasse saadeti, tuli välja, et tal on keskkõrvapõletik. Edasi rändas loomake juba Tartusse. “Praeguseks on selge, et Semu vajab keerulist operatsiooni, mis parandaks ta elukvaliteeti,“ selgitas Annusver.



Siiani on kiisu raviarved jäänud 230 euro kanti ja operatsioon maksaks orienteeruvalt veel 900, millele lisanduks taastusravi. Kogu eelarve on Annusveri arvates kokku umbes 1500 eurot.



Loomakest ootab Soomes armastav kodu, kuhu ta ei saa minna vaktsiinipassi omamata, selle saamiseks peab loom aga esmalt tervenema.



Lisaks on turvakodul veel kaks poissi, Harley ja Punane Poiss, kes mõlemad on ilmselt liikluses viga saanud. Esimesel oli vasaku tagajala lahtine murd ja parema tagajala kinnine murd. Tema ravi veel kestab, kuid Annusver arvestas, et paranemise eelarve võib umbes sama suureks kujuneda.



Eelmisest veidi hiljem liitus Salmelt turvakoduga vasaku sääreluu kildmurru ja parema reiepealuu nihestusega ülisõbralik Punane Poiss. Pärast pikki kadalippe on kiisu paranemas. Mõlemad nurrumootorid loodavad lähiajal leida armastava pere.



Kulud ületavad tulusid



Saaremaa turvakodu kulud on septembri seisuga olnud 48 000 eurot ja tulud jäänud 43 500 euro kanti. Umbes 12 000 eurot on saadud omavalitsustelt, kes seadusest lähtuvalt on toetanud looma esimest 14 päeva turvakodus.



Eraisikute annetused on olnud 26 500 eurot. Lisaks on umbes 5000 euro jagu saadud kassitoidu vahendamiselt või tehtud muid asju, nagu praegune kalendrimüük.



Turvakodu eest on makstud renti 1800 ja elektri eest 1700 eurot. Kasside toidu peale on läinud 13 000 eurot ning ravikulud kliinikutes võtnud 19 000 eurot.



“Lisaks teeme veel koostööd ühe veterinaariga, kelle kaudu saame soodsamalt vaktsineerida ja osta ravimeid. Tema teenuseid on ostetud kokku 8000 euro eest,“ selgitab naine.



“Oleks ainult igapäevane ülalpidamine, aga tuleb ekstreemseid olukordi ka ette. Meie põhimõte on siiski võimalikult paljusid aidata,“ tõdeb Annusver.



Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks ei osanud välja tuua, kui palju neil võiks keskmiselt loomade peale kuus kuluda, sest MTÜ alla käib seitse varjupaika: Pärnus, Valgas, Viljandis, Võrus, Läänemaal ja Tallinnas.



Otsus sõltub tuhandest asjaolust



Neil aga ei käi elu vabatahtlike najal, Priksi sõnul ei saaks see kõne allagi tulla. “Pakume kohalikele omavalitsustele teenust lepingu alusel. See poleks võimalik, kui on vaja minna looma püüdma, vabatahtlikud ju teevad ka oma igapäevast tööd.“



Ka neil tuleb Priski sõnul ette mitmeid kallimaid protseduure, et loomi päästa, kuid otsused sõltuvad veterinaari antud prognoosist ja mitmest muust asjaolust. “Otsus, kas päästetakse, sõltub tuhandest asjaolust, see ei olene lihtsalt vanusest. Vanemal loomal kaasnevad tihtipeale veel mingisugused riskid, miks ei saa operatsiooni ette võtta.“



