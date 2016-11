Uudised

Koju naasnud Õile Aavik alustas töötamist STÜ-s

Kolmapäev, 16. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 16. november 2016. Õile: mulle väga meeldib, et siin kasutatakse saaremaist hakkliha ja Lindmäe köögivilju. Õile töölaual uute kolleegide kingitud lill. Foto: Valmar Voolaid Meie Maa külastas Õilet eile tema esimesel tööpäeval Coopi kontoris pärast poolteiseaastast tööd Soomes. Ja ehkki ta harjus sealse eluga kiiresti ja kolleegidega oli hea klapp, on ta siiski rõõmus koju tagasituleku üle.



“Olin Soomes tööl üle aasta, mul ei olnud veel plaanis ära tulla. Väikeettevõte, kus ma töötasin, meeldis mulle. Inimesed olid sõbralikud ja avatud. Meil oli väga hea klapp ja kõik oli väga hästi. Kuid sel aastal hakkas Eestist tulema mulle tööpakkumisi. Mind see väga üllatas, et mind ei ole veel ära unustatud,” rääkis toitlustamisguru Õile Aavik oma esimesel tööpäeval.



Esimene tööpakkumine toitlustusjuhi kohale oli tehtud talle juba mais, selle ütles ta ära, kuna tagasituleku plaane tal siis veel polnud. Järgmine pakkumine tehtud Tallinnast. “Mind kutsus teenindusdirektoriks üks Läti firma, kellel on Eesti erinevates piirkondades palju toitlustusettevõtteid. Restorane, kooli- ja lasteaiasööklaid, üldkasutatavaid toitlustuskohti. Kuid mulle ei meeldi Tallinnas elada.



Tähtsaim on meeskond



Paar päeva hiljem tuli see pakkumine, kus ma nüüd olen. Mõtlesin, et kodusaarel ja kodus on ikka kõige parem, ja loodetavasti suudan oodatu koostöös meeskonnaga ellu viia. Tunnistan, et kaalusin ka seda, et kas kahe aasta pärast mulle selliseid pakkumisi enam tuleb.”



“Kui ettevõttes vestlusel käisin, juba siis tunnetasin, et õhkkond majas on ääretult positiivne, inimesed hästi sõbralikud ja abivalmid. Ka täna, kui juhi abi Mai Takkis tutvustas mulle ruume ja töötajaid, sain kindlustunde, et kui sisseelamisel abi vajan, selle saan. Minu meelest on kõige tähtsam meeskond, kellega koostööd teha, kollektiiv, kuhu tööle lähed. Kuigi pean tunnistama, et täna öösel ma hästi ei maganud, ärevus oli sees, et uus asi ja mis mind kõik ees ootab, kuidas inimesed mind vastu võtavad. Nüüd, mil olen kõigiga suhelnud, on hästi mõnus tunne.”



Suurem koostöö tuleb Õilel tootmisjuhi Kaie Armiga. Õile rääkis, et nad tahavad arendada ja kaasajastada tooteid, turundust ja ka reklaami poolt. Mõelda välja uusi tooteid, et Coopi kauplustes oleks tarbijatele üha rohkem kvaliteetseid tooteid pakkuda. Sealjuures tahetakse toodete arendamise juures silmas pidada toitumistrende.



Kohalik tooraine



“Mulle väga meeldib, et siin kasutatakse saaremaist hakkliha ja Lindmäe köögivilju. Mõned retseptid on mul tõesti peas olemas, aga planeerime koos Kaiega, et minu mõtted saaksid tegijate mõteteks. Ja püüame tooteid veidi kaasajastada, kuigi Coopi tooted on maitsvad.”



Kindlasti on tarbijate jaoks oluline see, et ka õhtul kauplusi külastavatel klientidel oleks kõike vajalikku saada, sh valmistoite, mida saadetakse suurematesse kauplustesse päeva jooksul kolm-neli korda.



“Kuna tooted tehakse kohapeal, need ei tule külmutatult üle väina ja on valdavalt kohalikust toorainest, on see väga oluline. Paljud on öelnud, et nad eelistavad Coopi salateid, kulinaariat ja ka küpsetisi. Tagasiside on hea.



