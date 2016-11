Uudised

Saarlasest osatäitjaga “Must alpinist” pälvis Saksamaal tunnustuse

Kolmapäev, 16. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 16. november 2016. Võttepäeva lõpp. Vasakult: Hanna Martinson, tiimiliikmed Ivar Taim ja Ants Tammik. Foto: Jarek Jõepera Urmas Eero Liivi esimest täispikka mängufilmi “Must alpinist” tunnustati 26. Cottbusi Ida-Euroopa filmide festivalil erilise äramärkimisega debüütfilmide kategoorias.



Festivali parima filmi auhinna võitis Ivan I. Tverdovskiy “Zooloogia”, film, mida saab näha ka Tallinnas Pimedate Ööde filmifestivalil sel aastal. Lisaks võitis samas filmis mänginud näitlejanna Natalia Pavlenkova parima näitleja preemia.



Parima režissööri preemia läks seekord Ungari režissöörile Szabolcs Hajdule filmi “Ernelláék Farkaséknál” (“It’s not the time of my life”) eest. Parima debüütfilmi auhinna pälvis Poola režissöör Jan P. Matuszyński filmi “Ostatnia rodzina” (“The LAS family”) eest.



“See tõi väga positiivsed emotsioonid. Ma isegi ei teadnud, et see film sinna läks, sest Urmas Eero on heas mõttes kass, kes kõnnib omapäi. See on nii äge, kuidas tema ja podutsent Anneli pushivad filmi igale poole. Mul on alati väga hea meel, kui film saab tuntust ka väljaspool Eestit,” rääkis filmis näitlejana üles astunud Saaremaalt pärit Hanna Martinson.



