Uudised

Saare suutohtrid loodavad toetusele

Kolmapäev, 16. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 16. november 2016. Dr Meeri Koppel arvas, et uus rahastusmudel paneb inimesi tihedamini hambaid kontrollima ning see on väga positiivne. FOTO: Valmar Voolaid Alates järgmise aasta 1. juulist peaks riik osaliselt kinni maksma ka täiskasvanute hambaravi. Eilne Eesti Päevaleht kirjutas, et hambaarstide arvates on rahastusmudel nii vilets, et selle eest head hambaravi ei saa.



Haigekassa ja sotsiaalministeeriumi tugeva vastuseisu tõttu jäi ära eelnõu teine lugemine riigikogus ja asja arutatakse uuesti komisjonis.



Mullustel valimistel lubasid kõik parteid harukordse üksmeelega lausa ühest suust, et riik peab aitama ka täiskasvanute hambaravi rahastada. Otsustati, et riik suudab panustada 30 eurot inimese kohta aastas, mis tähendaks kogukulu umbes 12 miljonit eurot aastas.



Mõte tundus algul hea



Hambaarstid on pahased, sest neile tundub, et riik on pannud nad valiku ette: kas anda riigi raha eest tavalisest viletsamat hambaravi või maksta poliitikute lubadused omast taskust kinni.



Hambaarstide hinnangul tähendab mitterahaline hüvitis seda, et patsient ise ei saa talle mõeldud 30 eurot enda kätte, vaid see makstakse arve alusel otse hambaarstile, kui patsient on oma ravi kätte saanud. Seejuures maksab haigekassa kinni ainult loetelusse pandud enim kasutatavad teenused ja seda enda kehtestatud hinnakirja, mitte arsti või hambakliiniku kasutatava tavalise hinnakirja järgi.



Eesti Päevaleht kirjutas, et hiljuti said hambaarstid neile tulevaks aastaks määratud hinnakirja kätte ja avastasid, et haigekassa on seal osa teenuste hindu väga jõuliselt kärpinud. Mõnel juhul, näiteks hamba ulatusliku täidise puhul, isegi 50 protsendi jagu. Hamba-arstid kinnitavad, et teenuse osutamine ega materjalid ei ole vahepeal odavnenud ja haigekassa seatud hinnapiirid on ebareaalsed.



Seega on hambaarstide ees justkui kaks valikut: kas ravida riigi raha eest patsiente võimalikust parimast tasemest kehvemini (kasutades näiteks võimalikult odavat hambatäidist) või anda endiselt oma parim, aga katta hinnavahe muude teenuste hinnast.



Pole hästi kursis



Uurisime kohalikelt hambaarstidelt, mida nemad plaanitavast rahastusmudelist arvavad. “Tegelikult ma ei ole teemaga veel kursis ega oska praegu kommenteerida,” sõnas dr Sergei Bortnikov.



Ka Meeri Koppel tunnistas, et ei tea teemat süvitsi, kuna pole selle kohta väga palju informatsiooni saanud.



“Minu jaoks on teema praegu segane, ma ei tea, kuidas see teostuma hakkab,” kinnitas hambaarst. Samas tõdes ta, et on kindlasti hüvitise poolt juba sellepärast, et ilmselt motiveeriks see paljusid inimesi vähemalt kord aastas hambaarsti juures käima.



Aeg-ajalt juhtub näiteks seda, et pärast suu kordategemist kaob patsient neljaks-viieks aastaks ära. Siis võiks loota, et sellist asja tuleb harvem ette.



“See summa võiks täiskasvanud inimesele muidugi olla suurem, kas või 50 eurot. See 30 võimaldab suu üle vaadata ja natuke hambakivi võtta. 50 tähendaks juba konkreetset raviprotseduuri ja inimene saaks ikkagi ka mingi täidise,” sõnas Koppel. Samas kiitis ta seda, et riigis asjaga siiski tegeletakse ja hea oleks, kui midagi kompenseeritaks.



Kuressaare hambapolikliiniku juhataja Reena Reinväli tõdes, et ta ei ole teemaga lõpuni kursis, kuna vastavat otsust pole veel vastu võetud.

“Ikka olen poolt, et vastu võetaks, kui patsientidele hüvitatakse midagi rohkem kui seni,” tõdes Reinväli. Haigekassa ja sotsiaalministeeriumi tugeva vastuseisu tõttu jäi ära eelnõu teine lugemine riigikogus ja asja arutatakse uuesti komisjonis.Mullustel valimistel lubasid kõik parteid harukordse üksmeelega lausa ühest suust, et riik peab aitama ka täiskasvanute hambaravi rahastada. Otsustati, et riik suudab panustada 30 eurot inimese kohta aastas, mis tähendaks kogukulu umbes 12 miljonit eurot aastas.Hambaarstid on pahased, sest neile tundub, et riik on pannud nad valiku ette: kas anda riigi raha eest tavalisest viletsamat hambaravi või maksta poliitikute lubadused omast taskust kinni.Hambaarstide hinnangul tähendab mitterahaline hüvitis seda, et patsient ise ei saa talle mõeldud 30 eurot enda kätte, vaid see makstakse arve alusel otse hambaarstile, kui patsient on oma ravi kätte saanud. Seejuures maksab haigekassa kinni ainult loetelusse pandud enim kasutatavad teenused ja seda enda kehtestatud hinnakirja, mitte arsti või hambakliiniku kasutatava tavalise hinnakirja järgi.Eesti Päevaleht kirjutas, et hiljuti said hambaarstid neile tulevaks aastaks määratud hinnakirja kätte ja avastasid, et haigekassa on seal osa teenuste hindu väga jõuliselt kärpinud. Mõnel juhul, näiteks hamba ulatusliku täidise puhul, isegi 50 protsendi jagu. Hamba-arstid kinnitavad, et teenuse osutamine ega materjalid ei ole vahepeal odavnenud ja haigekassa seatud hinnapiirid on ebareaalsed.Seega on hambaarstide ees justkui kaks valikut: kas ravida riigi raha eest patsiente võimalikust parimast tasemest kehvemini (kasutades näiteks võimalikult odavat hambatäidist) või anda endiselt oma parim, aga katta hinnavahe muude teenuste hinnast.Uurisime kohalikelt hambaarstidelt, mida nemad plaanitavast rahastusmudelist arvavad. “Tegelikult ma ei ole teemaga veel kursis ega oska praegu kommenteerida,” sõnas dr Sergei Bortnikov.Ka Meeri Koppel tunnistas, et ei tea teemat süvitsi, kuna pole selle kohta väga palju informatsiooni saanud.“Minu jaoks on teema praegu segane, ma ei tea, kuidas see teostuma hakkab,” kinnitas hambaarst. Samas tõdes ta, et on kindlasti hüvitise poolt juba sellepärast, et ilmselt motiveeriks see paljusid inimesi vähemalt kord aastas hambaarsti juures käima.Aeg-ajalt juhtub näiteks seda, et pärast suu kordategemist kaob patsient neljaks-viieks aastaks ära. Siis võiks loota, et sellist asja tuleb harvem ette.“See summa võiks täiskasvanud inimesele muidugi olla suurem, kas või 50 eurot. See 30 võimaldab suu üle vaadata ja natuke hambakivi võtta. 50 tähendaks juba konkreetset raviprotseduuri ja inimene saaks ikkagi ka mingi täidise,” sõnas Koppel. Samas kiitis ta seda, et riigis asjaga siiski tegeletakse ja hea oleks, kui midagi kompenseeritaks.Kuressaare hambapolikliiniku juhataja Reena Reinväli tõdes, et ta ei ole teemaga lõpuni kursis, kuna vastavat otsust pole veel vastu võetud.“Ikka olen poolt, et vastu võetaks, kui patsientidele hüvitatakse midagi rohkem kui seni,” tõdes Reinväli.

Veel artikleid samast teemast »