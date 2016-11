Uudised

Laste mänguväljak läheb uuendamisele

Kolmapäev, 16. november 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 16. november 2016. Eilsel linnavalitsuse istungil anti ehitusluba Lasteaia 1 mänguväljaku ümberehitamiseks eelprojekti alusel, mille on koostanud Tiptiptap OÜ.



Oktoobris kinnitati lihthanke “Kuressaare kesklinna mänguväljaku projekteerimine ja rekonstrueerimine“ tulemus ja edukaks tunnistati Tiptiptap OÜ pakkumus maksumusega 28 553,84 eurot (koos käibemaksuga).



Kavas on uuendada osa mänguväljaku turvaalasid ja soetada lisaatraktsioone (kiik, uus mängulinnak, mis tuleb olemasoleva väikese mängulinnaku asemele ja on mõeldud lastele alates 1. eluaastast, kummist 3D-vormid ja karussell).



