Hiite fotovõistluse parim noor oli Valjala koolis õppiv Eeva Helga Kupits

Kolmapäev, 16. november 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 16. november 2016. Eeva Helga Kupitsa Väkra hiies tehtud pilt “Kolm õde”. Tänavu üheksandat korda toimunud rahvusvahelise hiite kuva- ehk fotovõistluse 1300 euro suuruse peaauhinna võitis harrastusfotograaf Epp Libe tehtud pilt Vormsi Suurallikast.



Noorte 200-eurose peaauhinna pälvis Valjala koolis õppiv ja õpetaja Ester Vaiksaare juhendatud 14-aastane Eeva Helga Kupits Väkra külas Väkra hiie jäänukis tehtud pildiga “Kolm õde”.



“Väkra hiie piiril asuva Hiie talu väravas kasvas kolm tamme. Ühest on ajahammas jagu saanud, teised kaks nagu valvaksid teda, kuni teda veel on. Tol õhtul paistis nende tammede peale nii ilus valgus, täpselt nagu nad ootaksid pildistamist. Oli sügisene pööripäev,” on Eeva Helga oma töö iseloomustamiseks öelnud.



Võistlusel osales enam kui 700 pilti 170 autorilt. Noorim osavõtja on nelja- ja vanim 82-aastane ning tase ulatub algajatest maailma tippudeni. Fotodel on jäädvustatud 31 riigi pühapaigad Euroopast, Aasiast, Aafrikast, Austraaliast ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikast.



Kuvasid hindasid loodusfotograaf Arne Ader, ajakirjanik Helen Arusoo, kunstnik Elo Liiv ja etnoloog Svetlana Karm ERM-ist. Kokku antakse välja 20 auhinda.



