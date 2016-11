Uudised

Tehniline tõrge ei võimaldanud TS Laevadel arveid saata

Kolmapäev, 16. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 16. november 2016. TS Laevad ei saanud tehniliste tõrgete pärast klientidele lubatud tähtajaks arveid välja saata, mistõttu tekkis olukord, et praami üleveoks ettenähtud limiidi ületanud Saaremaa transpordifirma sõidukid oleksid äärepealt Virtsu sadamasse seisma jäänud.



Transpordiettevõtte Meikra Trans OÜ juhataja Aivar Meitern on nõutu ega osanud eile enam oma murega kellegi poole pöörduda. Nimelt seisneb probleem firma sõidukite praami peale saamises.



Meikra Transil on TS Laevadega leping sõlmitud. “Arve pidi meile tulema eelmise kuu sõitude eest 7. novembriks, aga ei ole siiani laekunud. Infoliinile helistades ja meile saates ma targemaks ei saanud,” kurtis Meitern. Esmaspäeval suundusid Meikra Trans kolm autot mandrile. Neist viimase juht oli sunnitud sadama kassast ise pileti ostma.



“Neil pidi mingi rike olema, mispärast ei saa arvet väljastada. Meie aga ei saa maksta, sest pole arvet. Vanasti, kui raha sai kaardil otsa, tegid ülekande, poole tunniga oli raha olemas ja autod sõitsid,” meenutas Meitern.



Eile õhtul tekkis oht, et kaks Meikra Transi veokit jäävad Virtsu ega pääse enam praami peale, sest ettevõtte rahaline lepingujärgne limiit TS Laevadega sai praamisõitudeks läbi.



“Mul on autod ja inimesed seal. Kes selle eest vastutab? Öeldi, et heal juhul homseks (tänaseks – toim) saavad nad alles limiiti tõsta, kuid mitte väljastada arvet, et saaksime arve ära maksta,” viitas Meitern TS Laevadele.



“Kas ma saadan kolm homme (täna – toim) autot koormatega Kuivastusse ehku peale ootama?” päris ta. Meiterni sõnul ei tahetud talle TS Laevade infotelefonilt anda telefoninumbrit, kellele võiks helistada. “Sealt anti meiliaadress. Oleme meile saatnud. Mis sellest kasu on?” küsis Meitern.



Meie Maa pakkus firmajuhile varianti, et autojuhid võiksid praamiveo eest sularahas ära maksta. “Ma ei ole kindel, et neil sularaha kaasas on. Praegu käib ju kõik kaardiga. Kaardimakset ma meestele hüvitada ei saa, sest mul on vaja sularahatšekki raamatupidamise jaoks. Pank muudkui hõõrub käsi ja võtab oma protsendi,” oli Meitern nördinud.



AS Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul tekkis tõesti olukord, kus uute süsteemide ühildamisest tulenevatest tõrgete tõttu ei saanud lepingulistele klientidele lubatud ajaks arveid välja saata.



“Palume siiralt vabandust ja loodame väga klientide mõistvale suhtumisele. Meie jaoks oli tegemist selle teenuseetapi esmakäivitusega ning kõiki aspekte ei osanud me ette näha. Järgmistel kuudel ei tohiks enam selliseid tõrkeid ette tulla,” lubas Arro.



