Uudised

“Tuleviku kompass“ tuleb taas

Kolmapäev, 16. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 16. november 2016. Täna toimub juba 14. Saaremaa noorte infomess “Tuleviku kompass“, kus noored saavad tutvuda nii põhikooli- ja gümnaasiumijärgse edasiõppimise kui ka huvihariduse ja vaba aja veetmise võimalustega. Lisaks saab osaleda ka Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) korraldatud IT valdkonnaga seotud töötubades.



Teist korda saab pakkumisi uurida Kuressaare spordikeskuses kell 13–16. Nii nagu möödunud aastal, tutvustab oma tegemisi ja pakutavaid võimalusi üle 30 eksponendi. Üle poole nendest on haridusasutused, sealhulgas on esindatud kõik vabariigi suuremad ülikoolid.



Lisaks on kohal mitmed õpirändevõrgustiku liikmed ning ka teised organisatsioonid, kes tutvustavad noortele võimalusi rahvusvahelisel karjäärimaastikul. Tutvuda saab erinevate formaalhariduse, sealhulgas kõrgharidusõppe, aga ka mitteformaalse hariduse võimalustega ning jagatakse ka infot välismaiste töövõimaluste kohta.



Traditsiooniliselt on kohal erinevad teabe- ja nõustamiskeskused, mis noorele maailma avastajale kindlasti suureks abimeheks saavad olla. Kindlasti on üheks suuremaks eesmärgiks ka organisatsiooni nime taga peituvate kohalike spetsialistide tutvustamine – et tekiks teadmine ja julgus ka edaspidi ühendust võtta.



Interaktiivselt tutvustab oma õppimisvõimalusi Kuressaare ametikool ja messi kestel toimetab taas noorsootöö ala. Kohal on ka maakonna gümnaasiumid.

Lisaks messimängule toimub messiflaierite värvimiskonkurss, kus parim töö saab žüriilt auhinna.



Messi korraldavad Saaremaa Rajaleidja keskus, Saaremaa Noorte Infoportaal, Saare maavalitsus, Kuressaare ametikool, sündmust toetab ka Saaremaa omavalitsuste liit.





Osalevad:

Aste noortekeskus

Kärla noortetuba

Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam

Lümanda noortekeskus

Muhu noortekeskus

Orissaare avatud noortekeskus

Pöide avatud noortekeskus

Valjala noortekeskus

noorteühendus TORE

Saaremaa arenduskeskus

Eesti töötukassa Saaremaa osakond/EURES

HITSA – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Saaremaa Rajaleidja keskus

Dream Foundation

Europe Direct Hiiumaa ja Saaremaa teabekeskus

MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus

SA Archimedes noorteagentuur

YFU Eesti

Work & Travel OÜ

Saaremaa ühisgümnaasium

Kuressaare täiskasvanute gümnaasium

Kuressaare gümnaasium

Eesti merekool

Tallinna majanduskool

Kuressaare ametikool

Tartu ülikool

Eesti lennuakadeemia

Eesti maaülikool

Tallinna ülikool

TTÜ Kuressaare kolledž

TÜ Pärnu kolledž

Tallinna tervishoiu kõrgkool

kaitseressursside amet

kõrgem sõjakool

