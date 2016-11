Uudised

Keskkool Leisist ilmselt kaob

Kolmapäev, 16. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 16. november 2016. Eilsel Leisi volikogu istungil oli üheks valusamaks teemaks Leisi keskkooli gümnaasiumiosa jätkamine või lõpetamine, mis tuleb arutlusele tuleval nädalal volikogus.



“Kuna selle otsuse teeb ikkagi volikogu, siis mul ei sobi hakata seda praegu kommenteerima. Vallavalitsus kujundas lihtsalt oma seisukoha ja volikogus tuleb lõpphääletamine selles osas, millal ja mis järjekorras see siis kinni läheb,” sõnas Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep.



Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa tõdes eile õhtul, et ei ole vallavalitsuse ettepanekuga kursis, kuid arvestades vallavalitsuse ja komisjoni seisukohti, võetakse otsus gümnaasiumiosa tuleviku suhtes vastu esmaspäeval.

“Kuna selle otsuse teeb ikkagi volikogu, siis mul ei sobi hakata seda praegu kommenteerima. Vallavalitsus kujundas lihtsalt oma seisukoha ja volikogus tuleb lõpphääletamine selles osas, millal ja mis järjekorras see siis kinni läheb,” sõnas Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep.Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa tõdes eile õhtul, et ei ole vallavalitsuse ettepanekuga kursis, kuid arvestades vallavalitsuse ja komisjoni seisukohti, võetakse otsus gümnaasiumiosa tuleviku suhtes vastu esmaspäeval.

Veel artikleid samast teemast »