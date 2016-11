Robotexil on maailmarekordi jagu võistkondi

Uudised

Kolmapäev, 16. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 16. november 2016. Selle aasta Robotexile on registreerunud 1132 võistkonda, mida on rohkem kui 2016. aasta aprillis Ameerika Ühendriikides Guinnessi rekordiks kinnitatud 1075 meeskonnaga VEX Worlds’i robotivõistlusel. Saaremaalt on end kirja pannud üle 35 võistleja koos 26 robotiga.



Eelmisest aastast Euroopa suurima robotivõistluse tiitlit hoidev kogupereüritus Robotex on seoses Eesti Vabariigi läheneva 100. sünnipäevaga seadnud sihi saada järgmisel aastal maailma suurimaks.



“Eesti lähiaastate edulugu saab olema laste ja noorte ulatuslik robootikaoskus, mis tagab neile tulevikus põneva ja tasuva töö,” on Robotex 2016 projektijuht Mart Laul robotivõistluse osalejate arvu kasvatamise vajalikkuses kindel.



“Maailmarekordit läheme ametlikult püüdma järgmisel aastal, sellel aastal oleme keskendunud veelgi nooremate laste robootikamaailma toomisele,” lisas Laul.



1132 robotile ja 2653 võistlejale ligi 20 riigist saab kaasa elada 2.–4. detsembrini Tallinna tehnikaülikooli spordihoones. Lisaks robotivõistlusele ootab külastajaid suur tehnoloogianäitus.

