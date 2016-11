Uudised

Ühinemisleping allkirjastatakse 1. detsembril

Kolmapäev, 16. november 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 16. november 2016. Eile said Saaremaa omavalitsusjuhid elektronkirja, milles teatati, et Suur-Saaremaa ühendomavalitsuse asutamislepingu pidulik allkirjastamine toimub 1. detsembril Kuressaare raekojas.



“Kiri läks välja kaks tundi tagasi, kuidas te juba teate?” küsis maakonna ühinemiskoordinaator Taavi Kurisoo eile kell 17.30 Meie Maa ajakirjanikult ja tunnistas: “Kuupäev võib veel muutuda, aga plaanis on tõesti selline üritus.”



Ta tõdes, et üritust korraldab linnavalitsus ja kuna idee alles sündis, ei ole veel teada, kui suurejooneliselt asi ette võetakse ja kas on oodata ka pidulauda ja esinejaid.



Kuupäeva kinnitamine sõltub sellest, kas omavalitsusjuhid saavad allkirjastamisel osaleda.





