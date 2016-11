Uudised

Ellujäämiskursus libedal asfaldil hakkab lõppema

Kolmapäev, 16. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 16. november 2016. Marliin Saar ja Afro olid rahul, et eilne vihm hävitas suurema osa lumest, sest sokkide-saabaste jalgapanekul pidavat koerake rahulolematust ilmutama. FOTO: Valmar Voolaid Ootamatult tulnud talv, mil vahepeal tuli üle hangede hüpata või jalul püsimiseks tasakaaluharjutusi teha, hakkab selleks korraks otsa saama. Esimese külma viimased hingetõmbed päädisid üleeile ja eile lauslibedate Kuressaare tänavatega.



Kuigi tänaseks on kraadiklaasi näidud saarel pigem plusspoolel, on päevane sulailm ja öine külmetamine muutnud mitmed kohad tõeliseks liuväljaks. Veel eilegi võis näha libedaid kõnnitee osi, kus trambitud lumest oli saanud salakaval jäine kiht.



Esmaspäeva õhtul lossipargis karges õhus jalutanud ning täiskuud imetlenud naine ütles, et kogu linna asfaltteed olnud kui üks liuväli, aga pargis sai veel lumel käies rahulikult ilma nautida.



“Aga täna hommikul oli seesama lumi, mis eile veel oli kena krobeline, sulades vee alla mattununa tõeliselt libedaks muutunud,“ ütles ta, lisades, et ka munakivid olid kui jääkuulid.



Eile sättis Marliin Saar koos oma väikese sõbra Afroga parajasti samme loomaarsti vastuvõtule, kui ta tõdes, et kuigi kohev lumi talle meeldib, siis kontsakandjana eelistab ta ikkagi lumevaba aega. Ka koerake ei pidavat sallima, kui lumise ilmaga peab sokid ja saapad jalga ajama.



Eelnevad lumised ilmad aga naisele siiski tuska teinud. “Eestis ongi selline kliima ja arvan, et oleme saarlastena parajalt karastunud,“ sõnas ta.



Tema meelest on nii linnas kui maal olukord üldiselt hea. “Kesklinnas ei ole ohtlikke jääpurikaid näha ja meie maja juures on ka kenasti kivipuru pandud. Ka maal on meil alati lumi lükatud.“



Kuressaare R-Kioski juhataja Eve Muul ütles, et tema auto magab lumega garaažis talveund ja tööle käib ta Ida-Niidust jalgsi ning õhtul naaseb bussiga.



“Olen 13 aastat autoga sõitnud, aga talvehirm on liiga suur, nii et käin parem jala,“ selgitas ta.



Uue kõnnite mure



Teisalt aga nentis naine, et tema jaoks oli pigem probleem siis, kui esimese suure lumega pidi Maxima ja uue Smuuli ringi vahelisel lõigul hangedes ekslema. “Teie artikli droonifotolt olin näinud, et teeservast on kõnnitee kuhugi eemale viidud. Igaüks sumpas hommikul kiiruga tööle sealt, kus otsem minna oli,“ rääkis Muul, lisades, et läks siis eelmiste jälgede järgi ega teadnud, kas üldse õiges kohas liigub või mitte.



Eile oli Eve aga otsustanud lumeta ilma tõttu kasutada autot. Garaaži suundudes kukkus ta libeda tõttu põlvele maha ja sai ka peopesa marraskile.



“Suure lumega pole häda olnud, sest siis olid talvesaapad jalas, aga täna eputan siin peenemate saabastega,“ seletas Eve lõbusalt olukorda.



Meie Maaga rääkinud pensioniealine Vaiki liikleb iga päev jalgrattaga ja kuna ta hoidub suurematest teedest, pole probleeme ette tulnud. Selle üle, et kasutatakse killustikku soola asemel, on tal väga hea meel. “Sool teeb lume ja tee pehmeks ning siis ei saa sõita,“ kinnitas ta.



Proua Lille aga jättis lume saabudes ratta koju, sest ei taha riskida. “Libedat kardan, sest olen käeluu ükskord katki kukkunud,“ lausus ta. “Muidu sõidan rattaga nii palju kui ilm lubab, aga lumega käin jalgsi.“



Kuressaare haigla ravijuht Marje Nelis ütles, et õnneks ei ole talle igahommikustest valvekirurgi ettekannetest meelde jäänud, et libedaga oleks kukkumiste arv suurenenud. “Praegu on väga vaikne aeg ja EMO-t külastab üldse suhteliselt vähe inimesi,“ sõnas ta.



***



Novembris tavapäratult palju õnnetusi



Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk nentis, et eilse seisuga on Kuressaare politseijaoskonnale teatatud kuu jooksul 23 liiklusõnnetusest.



“Kuigi nende hulgas on ka kokkupõrked metsloomaga ja parklates toimunud plekimõlkimised, on 23 õnnetust nii lühikese ajavahemiku jooksul tavapäratult suur number,“ selgitas ta.



Siiski on tal hea meel, et raskete tagajärgedega õnnetusi on toimunud vaid üks ja ta arvab, et talvised teeolud mängisid seal kindlasti oma rolli. “Võib öelda, et ootamatult saabunud talv tõi kaasa rohkem õnnetusi, aga nüüd on ilmselt juhid ilmaoludega harjunud, rohkematel juhtidel suverehvid vahetatud ja olukord normaliseerumas,“ arvas Sikk.



Ta avaldas heameelt selle üle, et kuigi ka jalgrattureid on praeguste teeoludega liiklemas näha, pole nad novembrikuus liiklusõnnetustesse sattunud. Kuigi rattaga sõit pole talvisel ajal seadusega keelatud, peaks jalgrattur tegema end teistele võimalikult nähtavaks.



“Soovitan kanda helkurvesti ja rattal peaksid kindlasti olema ööpäevaringselt küljes tuled, kuna nähtavus võib ka päevasel ajal muutuda väga halvaks, näiteks lumetuisu korral. Jalgrattale võiks alla soetada ka naastrehvid,“ rõhutas Sikk.



Ta lisas, et samuti tuleks hoolega valida sõidumarsruuti, eelistada tänavaid ja teid, kus autosid liigub vähem ja võimalusel eelistada kergliiklusteed.



“Autojuhtidel soovitaks praegustes ilmastikuoludes olla eriti valvas. Kui teel on vaja sooritada möödasõit jalgratturist, peab arvestama ohuga, et ta võib libedaga kukkuda ning see võib omakorda kaasa tuua kokkupõrke.“



Vähemtähtis pole Siku arvates ka see, et lisaks piisavale külgepidi arvestatud vahemaale oleks tark möödasõidu eel kiirust vähendada, et olla võimalikeks ootamatusteks paremini valmis. “Neid lihtsaid liiklusreegleid järgides on autojuhtidel ka talvetingimustes võimalik jalgratturitega ühele teele ära mahtuda,“ sõnas Sikk. Kuigi tänaseks on kraadiklaasi näidud saarel pigem plusspoolel, on päevane sulailm ja öine külmetamine muutnud mitmed kohad tõeliseks liuväljaks. Veel eilegi võis näha libedaid kõnnitee osi, kus trambitud lumest oli saanud salakaval jäine kiht.Esmaspäeva õhtul lossipargis karges õhus jalutanud ning täiskuud imetlenud naine ütles, et kogu linna asfaltteed olnud kui üks liuväli, aga pargis sai veel lumel käies rahulikult ilma nautida.“Aga täna hommikul oli seesama lumi, mis eile veel oli kena krobeline, sulades vee alla mattununa tõeliselt libedaks muutunud,“ ütles ta, lisades, et ka munakivid olid kui jääkuulid.Eile sättis Marliin Saar koos oma väikese sõbra Afroga parajasti samme loomaarsti vastuvõtule, kui ta tõdes, et kuigi kohev lumi talle meeldib, siis kontsakandjana eelistab ta ikkagi lumevaba aega. Ka koerake ei pidavat sallima, kui lumise ilmaga peab sokid ja saapad jalga ajama.Eelnevad lumised ilmad aga naisele siiski tuska teinud. “Eestis ongi selline kliima ja arvan, et oleme saarlastena parajalt karastunud,“ sõnas ta.Tema meelest on nii linnas kui maal olukord üldiselt hea. “Kesklinnas ei ole ohtlikke jääpurikaid näha ja meie maja juures on ka kenasti kivipuru pandud. Ka maal on meil alati lumi lükatud.“Kuressaare R-Kioski juhataja Eve Muul ütles, et tema auto magab lumega garaažis talveund ja tööle käib ta Ida-Niidust jalgsi ning õhtul naaseb bussiga.“Olen 13 aastat autoga sõitnud, aga talvehirm on liiga suur, nii et käin parem jala,“ selgitas ta.Teisalt aga nentis naine, et tema jaoks oli pigem probleem siis, kui esimese suure lumega pidi Maxima ja uue Smuuli ringi vahelisel lõigul hangedes ekslema. “Teie artikli droonifotolt olin näinud, et teeservast on kõnnitee kuhugi eemale viidud. Igaüks sumpas hommikul kiiruga tööle sealt, kus otsem minna oli,“ rääkis Muul, lisades, et läks siis eelmiste jälgede järgi ega teadnud, kas üldse õiges kohas liigub või mitte.Eile oli Eve aga otsustanud lumeta ilma tõttu kasutada autot. Garaaži suundudes kukkus ta libeda tõttu põlvele maha ja sai ka peopesa marraskile.“Suure lumega pole häda olnud, sest siis olid talvesaapad jalas, aga täna eputan siin peenemate saabastega,“ seletas Eve lõbusalt olukorda.Meie Maaga rääkinud pensioniealine Vaiki liikleb iga päev jalgrattaga ja kuna ta hoidub suurematest teedest, pole probleeme ette tulnud. Selle üle, et kasutatakse killustikku soola asemel, on tal väga hea meel. “Sool teeb lume ja tee pehmeks ning siis ei saa sõita,“ kinnitas ta.Proua Lille aga jättis lume saabudes ratta koju, sest ei taha riskida. “Libedat kardan, sest olen käeluu ükskord katki kukkunud,“ lausus ta. “Muidu sõidan rattaga nii palju kui ilm lubab, aga lumega käin jalgsi.“Kuressaare haigla ravijuht Marje Nelis ütles, et õnneks ei ole talle igahommikustest valvekirurgi ettekannetest meelde jäänud, et libedaga oleks kukkumiste arv suurenenud. “Praegu on väga vaikne aeg ja EMO-t külastab üldse suhteliselt vähe inimesi,“ sõnas ta.***Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk nentis, et eilse seisuga on Kuressaare politseijaoskonnale teatatud kuu jooksul 23 liiklusõnnetusest.“Kuigi nende hulgas on ka kokkupõrked metsloomaga ja parklates toimunud plekimõlkimised, on 23 õnnetust nii lühikese ajavahemiku jooksul tavapäratult suur number,“ selgitas ta.Siiski on tal hea meel, et raskete tagajärgedega õnnetusi on toimunud vaid üks ja ta arvab, et talvised teeolud mängisid seal kindlasti oma rolli. “Võib öelda, et ootamatult saabunud talv tõi kaasa rohkem õnnetusi, aga nüüd on ilmselt juhid ilmaoludega harjunud, rohkematel juhtidel suverehvid vahetatud ja olukord normaliseerumas,“ arvas Sikk.Ta avaldas heameelt selle üle, et kuigi ka jalgrattureid on praeguste teeoludega liiklemas näha, pole nad novembrikuus liiklusõnnetustesse sattunud. Kuigi rattaga sõit pole talvisel ajal seadusega keelatud, peaks jalgrattur tegema end teistele võimalikult nähtavaks.“Soovitan kanda helkurvesti ja rattal peaksid kindlasti olema ööpäevaringselt küljes tuled, kuna nähtavus võib ka päevasel ajal muutuda väga halvaks, näiteks lumetuisu korral. Jalgrattale võiks alla soetada ka naastrehvid,“ rõhutas Sikk.Ta lisas, et samuti tuleks hoolega valida sõidumarsruuti, eelistada tänavaid ja teid, kus autosid liigub vähem ja võimalusel eelistada kergliiklusteed.“Autojuhtidel soovitaks praegustes ilmastikuoludes olla eriti valvas. Kui teel on vaja sooritada möödasõit jalgratturist, peab arvestama ohuga, et ta võib libedaga kukkuda ning see võib omakorda kaasa tuua kokkupõrke.“Vähemtähtis pole Siku arvates ka see, et lisaks piisavale külgepidi arvestatud vahemaale oleks tark möödasõidu eel kiirust vähendada, et olla võimalikeks ootamatusteks paremini valmis. “Neid lihtsaid liiklusreegleid järgides on autojuhtidel ka talvetingimustes võimalik jalgratturitega ühele teele ära mahtuda,“ sõnas Sikk.

Veel artikleid samast teemast »