Uudised

Urve Palo võitis kohtus Väinamere Liine

Kolmapäev, 16. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: BNS Kolmapäev, 16. november 2016. Urve Palo. Tallinna ringkonnakohus otsustas, et endine majandusminister Urve Palo ei ole Väinamere Liinide praamihanke pakkumuse kohta valeandmeid esitanud, kui ütles, et see oli Tallinna Sadama tütarfirma pakkumusest 60 miljonit eurot kallim.



Ringkonnakohus arutas nii Väinamere Liinide kui ka Urve Palo apellatsioonikaebust Harju maakohtu samasisulisele otsusele. Kui Vjatšeslav Leedo ettevõte Väinamere Liinid soovis, et kohus eelneva otsuse täielikult ümber vaataks, siis Palo soovis, et tema kasuks mõistetaks välja täiendavad menetluskulud summas 1425 eurot.



Tallinna ringkonnakohus otsustas seega, et Palo ei ole esitanud valeväiteid Väinamere Liinide pakkumuse kohta parvlaevateenuse hankel, öeldes, et ettevõtte pakkumus oli 60 miljonit eurot 10 aasta jooksul kallim kui Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad pakkumus. Samas otsustas kohus mõista Palo kasuks välja täiendavalt 1425 eurot menetluskulusid.



Väinamere Liinid OÜ esitas möödunud aasta 14. septembril maakohtule Urve Palo vastu alusetu hagi andmete ümberlükkamiseks. Harju maakohus jättis oma 12. jaanuari otsusega hagi rahuldamata.



Hagiavaldus esitati seoses Urve Palo poolt meedias esitatud väitega, et Väinamere Liinid OÜ pakkumuse maksumus hankemenetluses oli ühispakkujate omast 60 miljoni euro võrra kallim, ütles Urve Palot esindanud vandeadvokaat Terje Eipre.



“Väinamere Liinid OÜ leidis, et Urve Palo avaldatud andmed on ebaõiged, sest pakkumuste hinnavahe oli tegelikult 29,8 miljonit eurot, mitte 60 miljonit eurot. Kohus leidis, et Urve Palo kui endine minister avaldas samasuguseid andmeid kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), tuginedes MKM-i pressiteatele,“ lisas Eipre.



Kohtu hinnangul oli väide, et Väinamere Liinide pakkumus oli Tallinna Sadama pakkumusest 60 miljonit eurot kallim, tõene, kui riik ei kasuta väljaostu optsiooni, mistõttu andiski õiguse Palole.



BNS-i arvutustel oleks raha nüüdisväärtust arvestamata väljaostu optsiooni kasutamata hinnavahe 64,3 miljonit eurot ehk MKM-i kasutatava 7,5-protsendilise diskontomääraga nüüdisväärtuses 43,3 miljonit eurot.



Väinamere Liinide esindaja ütles möödunud aasta septembris, et hagiavaldus esitati Palo vastu seetõttu, et ettevõtte kohta avaldati ebaõigeid andmeid ja parvlaevahanke tulemusi puudutavad valeväiteid tuleb ümber lükata.



Laevafirma omanik Vjatšeslav Leedo on korduvalt väitnud, et nende pakkumine oli soodsam kui võitja Tallinna Sadama oma. Ringkonnakohus arutas nii Väinamere Liinide kui ka Urve Palo apellatsioonikaebust Harju maakohtu samasisulisele otsusele. Kui Vjatšeslav Leedo ettevõte Väinamere Liinid soovis, et kohus eelneva otsuse täielikult ümber vaataks, siis Palo soovis, et tema kasuks mõistetaks välja täiendavad menetluskulud summas 1425 eurot.Tallinna ringkonnakohus otsustas seega, et Palo ei ole esitanud valeväiteid Väinamere Liinide pakkumuse kohta parvlaevateenuse hankel, öeldes, et ettevõtte pakkumus oli 60 miljonit eurot 10 aasta jooksul kallim kui Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad pakkumus. Samas otsustas kohus mõista Palo kasuks välja täiendavalt 1425 eurot menetluskulusid.Väinamere Liinid OÜ esitas möödunud aasta 14. septembril maakohtule Urve Palo vastu alusetu hagi andmete ümberlükkamiseks. Harju maakohus jättis oma 12. jaanuari otsusega hagi rahuldamata.Hagiavaldus esitati seoses Urve Palo poolt meedias esitatud väitega, et Väinamere Liinid OÜ pakkumuse maksumus hankemenetluses oli ühispakkujate omast 60 miljoni euro võrra kallim, ütles Urve Palot esindanud vandeadvokaat Terje Eipre.“Väinamere Liinid OÜ leidis, et Urve Palo avaldatud andmed on ebaõiged, sest pakkumuste hinnavahe oli tegelikult 29,8 miljonit eurot, mitte 60 miljonit eurot. Kohus leidis, et Urve Palo kui endine minister avaldas samasuguseid andmeid kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), tuginedes MKM-i pressiteatele,“ lisas Eipre.Kohtu hinnangul oli väide, et Väinamere Liinide pakkumus oli Tallinna Sadama pakkumusest 60 miljonit eurot kallim, tõene, kui riik ei kasuta väljaostu optsiooni, mistõttu andiski õiguse Palole.BNS-i arvutustel oleks raha nüüdisväärtust arvestamata väljaostu optsiooni kasutamata hinnavahe 64,3 miljonit eurot ehk MKM-i kasutatava 7,5-protsendilise diskontomääraga nüüdisväärtuses 43,3 miljonit eurot.Väinamere Liinide esindaja ütles möödunud aasta septembris, et hagiavaldus esitati Palo vastu seetõttu, et ettevõtte kohta avaldati ebaõigeid andmeid ja parvlaevahanke tulemusi puudutavad valeväiteid tuleb ümber lükata.Laevafirma omanik Vjatšeslav Leedo on korduvalt väitnud, et nende pakkumine oli soodsam kui võitja Tallinna Sadama oma.

Veel artikleid samast teemast »