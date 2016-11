Uudised

Rändekriisi teabepäeval uuriti keeleõppe kohta

Teisipäev, 15. november 2016.



Kersti Kivirüüt haridusministeeriumist rääkis pagulaste integreerimise kogemustest haridusvaldkonnas. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus Kuressaares teine rändekriisiteemaline teabepäev, kus räägiti sellest, mida on aastaga tehtud ja kuhu ollakse rändekriisiga jõutud.



Eilne teabepäev oli jätk aasta tagasi aset leidnud samasugusele ettevõtmisele. Toona andsid erinevate ministeeriumide ja MTÜ-de esindajad, kes puutuvad kokku pagulastemaatikaga, ülevaate, mida ametkonnad plaanivad teha nende inimestega, keda ümber paigutatakse või ümber asustatakse.



Eilsele teabepäevale kaasati omavalitsuste juhid ja töötajad, sotsiaaltöötajad ning teised, kes antud teemaga võivad otseselt või kaudselt kokku puutuda sõjapõgenike ümberpaigutamisel või ümberasustamisel. Samas tuleb igal aastal Eestisse ka neid inimesi, kes paluvad varjupaika programmiväliselt. Nad saavad endale ise valida, kus nad elada soovivad.



Saarlased tundsid eilsel teabepäeval huvi, kas 100 tundi keeleõpet kahe aasta jooksul on piisav või peaks olema rohkem. Samuti, kust leida vajadusel araabia keele tõlke.



100 tunniga keelt selgeks ei saa



“Esimesed signaalid näitavad, et 100 tunnist ei pruugi piisata. Eesti keele õpet peab suurendama. Lähiajal seda küsimust analüüsitakse ja tehakse täiendav otsus,” ütles teabepäeva üks korraldajatest, sisekaitse akadeemia rändeekspert Kert Valdaru.



Praktika on näidanud, et suurem osa Eestisse ümberpaigutatutest ja ümberasustatutest ei ole veel tööd saanud. “See on ka mõistetav, sest nii kaua, kui ei ole keelt omandatud, on raske tööd leida,” selgitas Valdaru. Igale pagulasele on ette nähtud ka tugiisik, kes temaga tegeleb.



Ministeeriumi esindajad koos kinnisvarafirmaga püüavad leida pagulasele korteri, kuhu tal oleks Eestisse saabumisel kohe võimalik elama asuda. Erinevalt Eestist Lätis ja Leedus see nii ei käi, sest pagulane paigutatakse kõigepealt väljasaatmiskeskusesse, misjärel hakatakse talle alles korterit otsima.



Kahe aasta jooksul saabub Eestisse kokku 550 pagulast. Neist on praeguseks Eesti erinevatesse maakondadesse jõudnud 77. Nende seas on peresid 19, mehi 23, naisi 19 ja lapsi 35 ning eakaid kaks. 66 inimest on ümber paigutatud Kreekast ja 11 ümber asustatud Türgist.



Ümberpaigutamise puhul saab rääkida nendest inimestest, kes on juba Euroopa Liidus sees. Ümberasustamise korral on tegemist sõjapõgenikega, kes tuuakse riiki kolmandast riigist ehk mitte Euroopa Liidu liikmesriigist.



Mis põgenike saabumisega kaasneb?



Saaremaale pagulasi veel saabunud ei ole. “Ei saa öelda, et neid siia üldse ei tule, kuid otsustajaks on sotsiaalministeerium,” lausus Valdaru.



Sotsiaalministeerium suhtleb eelnevalt kohaliku omavalitsusega ja arutab läbi, millised on siinsed võimalused ning mida põgenike saabumine endaga kaasa toob.



Mis puudutab väiteid, nagu oleks Saaremaale tulemas pagulaskeskus, siis need lükkas sotsiaalministeeriumi esindaja Kaisa Üprus-Tali ümber.



