Noor jahimees tegi endale uhke kingi

Teisipäev, 15. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 15. november 2016. Varbad märjad, ent trofee missugune! FOTO: Olav Etverk Laupäeval oli Kärla jahimeeste seltsi blogi fotograafil Kristjan Teärel 21. sünnipäev. Kui ta pühapäeva hommikul sõpradega pidutsemisest välja oli puhanud, otsustas ta vanaisa Kalev Teärele preemiaks antud põdrapulli jälitama minna. Oligi ammu välja valitud loom langil, kuid kaugel ja krudisev sulalumi ei soosinud lähemale hiilimist.



Ehkki Kristjan on aastatelt alles väga noor, ometi on tal jahimehena kogemust üksjagu. Veel enne, kui ta kooliteed alustas, oli ta juba koos vanaisaga mitmel jahiretkel käinud. Poiss talletas kõik kuuldu-nähtu ja eks nii need kogemused tulid. Kristjan teab, et kui midagi väga jalge all krabiseb või krudiseb, siis aitab ainult üks abinõu: saapad jalast ja sokkide väel loomale lähemale! Kogemus aitas ja tulemus on pildil.



“See on tõesti minu esimene põdratrofee, varem olen kitse ja hirve saanud,” ütles Kristjan ning lisas, et ega ta seda tunnet päris täpselt sõnadesse panna suuda. “Kokkuvõttes oli pühapäev väga kummaline – nägin paljusid loomi, sumpasin sokkis mööda metsa ja adrenaliin oli kogu aeg üleval, justkui aimasin oma võimalust.”



Kristjan Teär hakkas vanaisaga metsas käima juba kuueselt. Praegu õpib ta Tallinna tehnikaülikooli esimesel kursusel logistikat ja veedab peaaegu kõik nädalavahetused, nii palju kui õpingud vähegi lubavad, kodusaarel. Seda eriti jahihooajal.



