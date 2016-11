Uudised

Tiirimetsa kiriku varemetega suuremad plaanid

Teisipäev, 15. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 15. november 2016. Andrus Raun. Sel sügisel päästeti Tiirimetsa Kristuse sündimise kiriku varemed võsast ja suurtest puudest, et ümbrus muutuks ohutumaks ja järelejäänud osa kirikust saaks üldsusele näidata – see aga pole veel kõik ning Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) plaanib juba järgmisi etappe.



EAÕK kantsler Martin Toon tegi Salme valla ja volikogu poole pöördumise, milles palub arvestada 2017. aasta eelarves võimalusega toetada ka edasisi tegevusi.



Nimelt on Tooni sõnul kavandatud järgmise etapina juurida eelnevatest töödest järele jäänud kännud, tasandada pinnas ja külvata muruseemet, et tulevikus saaks kinnistut hõlpsasti niita ning see paistaks silmalegi ilusam.



“Võimalusel kohendataks ka kirikut ümbritsevat kiviaeda ning paslik oleks veel kiriku ajalugu tutvustava infotahvli paigaldamine,“ lisas Toon pöördumisse.



“Külarahvas, teised saarlased ja turistid on rõõmsalt üllatunud meie ühise ajaloolise kristliku pärandkultuuri osaks oleva pühakoja taasilmumisest teeäärsesse külapilti ja selle positiivselt vastu võtnud.“



Peale ülalkirjeldatu soovib kogudus edasi planeerida, kuidas pühakoja hoone lagunemist peatada ja tagada ohutu sissepääs.



Salme vallavolikogu esimees Andrus Raun kinnitas, et Tooniga on põgusalt teemat arutatud, aga kindlasti räägitakse sellest veel lähemalt ning tehakse selgeks, mis on EAÕK täpsem visioon.



“Kuna esimene etapp saadi oktoobri lõpus valmis, on mõte järgmisel aastal seda kõike kenamaks teha. Sellesse panustatakse kolmepoolselt – kogukond, kirik ja vald,“ seletas ta.



Lisatoetuse palve volikogule on Rauni sõnul erinevate organisatsioonide ja seltsingute poolt tavapärane. “Samas, ega me midagi konkreetset sellistel juhtudel eelarvesse kirjuta, sest tavapäraselt aitame oma piirkonnas erinevaid tegevusi vajaduspõhiselt,“ selgitas ta.



EAÕK-le kuuluvad endise Tiirimetsa koguduse kiriku varemed on Rauni sõnul plaanis varustada 2017. kevadel infotahvliga, mille paigaldamisse panustaks ka Salme vald.



“Mis puudutab varemete ümbruse edasist korrastamist – teha ala niidetavaks, korrastada kiviaed –, siis need tegevused loodame rahastada koostöös kinnistu omaniku ja kohaliku kogukonnaga erinevate projektide abil, kus vallapoolne tugi on pigem mitterahaline,“ kirjeldas Raun. EAÕK kantsler Martin Toon tegi Salme valla ja volikogu poole pöördumise, milles palub arvestada 2017. aasta eelarves võimalusega toetada ka edasisi tegevusi.Nimelt on Tooni sõnul kavandatud järgmise etapina juurida eelnevatest töödest järele jäänud kännud, tasandada pinnas ja külvata muruseemet, et tulevikus saaks kinnistut hõlpsasti niita ning see paistaks silmalegi ilusam.“Võimalusel kohendataks ka kirikut ümbritsevat kiviaeda ning paslik oleks veel kiriku ajalugu tutvustava infotahvli paigaldamine,“ lisas Toon pöördumisse.“Külarahvas, teised saarlased ja turistid on rõõmsalt üllatunud meie ühise ajaloolise kristliku pärandkultuuri osaks oleva pühakoja taasilmumisest teeäärsesse külapilti ja selle positiivselt vastu võtnud.“Peale ülalkirjeldatu soovib kogudus edasi planeerida, kuidas pühakoja hoone lagunemist peatada ja tagada ohutu sissepääs.Salme vallavolikogu esimees Andrus Raun kinnitas, et Tooniga on põgusalt teemat arutatud, aga kindlasti räägitakse sellest veel lähemalt ning tehakse selgeks, mis on EAÕK täpsem visioon.“Kuna esimene etapp saadi oktoobri lõpus valmis, on mõte järgmisel aastal seda kõike kenamaks teha. Sellesse panustatakse kolmepoolselt – kogukond, kirik ja vald,“ seletas ta.Lisatoetuse palve volikogule on Rauni sõnul erinevate organisatsioonide ja seltsingute poolt tavapärane. “Samas, ega me midagi konkreetset sellistel juhtudel eelarvesse kirjuta, sest tavapäraselt aitame oma piirkonnas erinevaid tegevusi vajaduspõhiselt,“ selgitas ta.EAÕK-le kuuluvad endise Tiirimetsa koguduse kiriku varemed on Rauni sõnul plaanis varustada 2017. kevadel infotahvliga, mille paigaldamisse panustaks ka Salme vald.“Mis puudutab varemete ümbruse edasist korrastamist – teha ala niidetavaks, korrastada kiviaed –, siis need tegevused loodame rahastada koostöös kinnistu omaniku ja kohaliku kogukonnaga erinevate projektide abil, kus vallapoolne tugi on pigem mitterahaline,“ kirjeldas Raun.

Veel artikleid samast teemast »