Meeskoor pealinna lavalaudadel

Teisipäev, 15. november 2016.



Autor: Anneli Tarkmeel Teisipäev, 15. november 2016. Sel aastal täitus 20 aastat laulusõprust Saaremaa meeskoori SÜM ja Eesti Rahvusraamatukogu naiskooril. Selle puhul toimus möödunud laupäeval rahvusraamatukogu konverentsisaalis ühiskontsert “Me pole enam väikesed”.



Mõlemalt koorilt kõlas kümme lugu, lisaks veel kaks ühislaulu. Koore juhatasid Ester Soe, Mari Ausmees, Anneli Surva ja Oliver Povel-Puusepp.



“Mehed võtsid end kokku, kuigi akustika ei olnud kiita,” lausus meeskoori peadirigent Ester Soe. “Dirigendina jäin rahule. Meilt kõlas ka täiesti uus repertuaar, näiteks Pärt Uusbergi “Kui jõuaks igavik...”.” Kokkuvõttes lisas Soe, et oli huvitava kavaga kontsert.



Kuidas sõprus kahe koori vahel täpsemalt algas, jäägu kroonikute uurida. Küll aga sõnas meeskoori kauaaegne dirigent Tiit Köster, et see oli seotud esinemisega Tallinna Toomkirikus.



