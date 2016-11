Uudised

Endised õpilased tegid õpetaja Helvi Vannile suure üllatuse

Teisipäev, 15. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 15. november 2016. Endine õpetaja, hinnatud pedagoog Helvi Vann (esireas keskel) perega. Pink, mille organiseerisid Helvile endised õpilased, tegi kogu perele palju rõõmu. FOTO: Karli Kütt Eile tähistas oma 80. sünnipäeva kauaaegne pedagoog, endine Orissaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Helvi Vann, kellele laupäeval tegid tähtsa sünnipäeva puhul ootamatu kingituse endised õpilased. Nimelt paigaldati õpetajale maja ette piduliku tseremooniaga temanimeline tammepuust pink.



“Ma ei oleks osanud seda iialgi arvata,“ oli pool sajandit õpetajaametit pidanud Helvi Vann tõeliselt rõõmus ja üllatunud. Laupäeva keskpäeval, kui väärikat sündmust peeti oma pere, laste ja lastelaste ringis, koputas uksele endine õpilane, praegune Muhu põhikooli õpetaja Riina Hopp ning küsis, kas õpetaja saaks korraks õue tulla.



“Panin siis mantli selga – õues suur kamp inimesi, loeti luuletusi, anti lilli ning inimesed vajusid äkki kahele poole laiali, ja seal oli pink,“ kirjeldas Helvi ootamatut sündmust.



“Kui 80-aastast on veel võimalik millegagi üllatada, siis oli see ikka tõeline üllatus. Mul polnud õrna aimu ka,“ jagas endine õpetaja suurt rõõmu. Kohal olid endised kolleegid, kooli direktor, oma pere, vallavalitsus ja muidugi ka muid sõpru.



Küsimusele, millised on ta mälestused õpetajaametist, vastas Helvi, et kindlasti on need meeldivad ning oma õpilastest on olnud tal ainult rõõmu. “Ei mäleta, et keegi oleks halvale teele läinud,“ meenutas ta, viidates, et see näitab seda, et hariduse andmise juures on ta olnud oluline.



Õpetajaameti juures on väga tähtis maine. Samuti see, kuidas sa ennast kehtestad ja oma ainet edasi annad. Oluline on ka end huvitavaks teha, et sind kuulataks, tõi hinnatud pedagoog välja õpetajaks olemise põhitõed.



Helvil on kaks last, tütar Karina ja poeg Marko, neli lapselast, kaks lapselapselast.



Vilistlane, endine õpilane Indrek Aer, kes oli pingi organiseerimise eesotsas, nentis, et pingi idee tuli mõttest, et pinke on ju ka teistel õpetajatel.



“Ta oli meile väga hea õpetaja,“ lausus Indrek, kes töö tõttu ei saanud ise pidulikul sündmusel osaleda. “Ta hoidis oma klassi, seisis alati oma õpilaste eest. Samas püüdis ta meid kõiki utsitada. Oma karismaatilisusega ning oskusega suhelda suutis ta läbi vedada ka neid, kes oleksid mingil hetkel loobunud,“ tunnustas Indrek, viidates, et neil oli klassis üle 20 poisi ning õpetaja Vann oskas väga hästi nendega toime tulla.



“Tagantjärele olen paljudega suhelnud ja neil on olnud väga hea meel, et just tema oli meie õpetaja,“ tähendas Indrek. Tammepuust pingi, mille põhikonstruktsioon on metallist, valmistas Ores firma Orissaarest.



Orissaare vallavanem Vello Runthal ütles, et tal on hea meel, et neil vallas kodanikud iseseisvalt koopereeruvad ja kingivad oma olulistele inimestele pingi.



“Ei riik, vald ega kool ole suunanud seda protsessi,“ ütles Runthal, lisades, et arvatavasti hiljem, pärast kooli lõpetamist tekib tunne, et just minu õpetaja, minu klassijuhataja on tänu väärt, sest tänu temale, tänu tema vaevale sai minust just selline inimene.



