Muusikakool sai hinnalise annetuse

Teisipäev, 15. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 15. november 2016. Tänavu sügisel annetas Võluhääle konkursi kunstiline juht, rahvusooperi Estonia solist Triin Ella koolile pianiino Shcröder, mis on teda ennast muusikuhariduses ja -karjääris saatnud ja toetanud.



Juba möödunud sügisel, ikka Võluhääle konkursi ajal, tekkis tal mõte pakkuda oma isiklikku pianiinot koolile.



“Tegin toona muusikakoolis proove ja mõtlesin kurbusega, et nii ilusad ja uhked ruumid, aga klahvpillid on väga kehvad,” meenutas Ella.



“Kuna minul oma igapäevatööks pianiinot otseselt vaja ei ole – saan hakkama helihargiga –, pakkusingi oma pilli Martti Nõule.”



Nõnda jõudiski väike pianiino mõni nädal tagasi Orissaarde, kus ta Ella sõnul leiab kindlasti rohkem kasutust kui seni. Tema arvates on Orissaares nii toredad inimesed ja muusikahuvilised lapsed, kes väärivad korralikke instrumente.



Seetõttu polnud tal oma pikaajalisest kaaslasest kahju loobuda.



“Klahvpillid ongi meie nõrk koht,” ütles Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu.



"Klahvpillid ongi meie nõrk koht," ütles Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu.

"Teisi pille oleme jõudumööda suutnud hankida, aga klaverid ja pianiinod on väga kallid ning kasutatud pillid on sageli viletsas seisukorras. See, mille nüüd Triin Ella heldusest saime, on hästi hoitud ja töökorras. Rõõmustame väga, et ta selle omakandi noortele loovutada otsustas."

