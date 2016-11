Uudised

Linna hakkab kaunistama ligi 3 km valguskette

Teisipäev, 15. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 15. november 2016. Juba paar päeva on kesklinnas liikunud inimesed ilmselt märganud, et käivad ettevalmistused esimeseks advendiks, mil süüdatakse linna jõulukaunistused nii tänavatel kui keskväljaku kuusel.



Esimesel advendil, 27. novembril süttivad tuled linna vanemarhitekti Maria Reimali sõnul ligi kolme kilomeetri jagu valguskettides, mis paigaldatakse puudele ja kombineeritakse ka teiste kaunistustega.



“Lisaks on teisigi detaile, nagu valgustatud pallid, valguskardinad ja muu. Igal aastal on võetud eesmärgiks soetada ka mõned uued kaunistused, näiteks lisatakse ka tänavu uusi ehteid linna jõulukuusele,” kirjeldas Reimal, lisades, et kavas on ka mõned väikesed üllatused.



