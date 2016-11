Uudised

Jõulupuu tuleb Saklast

Teisipäev, 15. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 15. november 2016. FOTO: Mikk Tuisk Kui eelmisel nädalal oli jõulukuuse valik veel lahtine, tõi see nädal olukorda selguse ning puu omanikuga löödi käed. Kuusk, mis hakkab linnas esimesel advendil jõulutuledesse ehitult särama, tuuakse Valjala vallast Sakla külast.



Kuressaare linnamajanduse juhataja Mikk Tuisk ütles, et umbes 50-aastane ja 13 meetri kõrgune puu tuuakse ilmaolude soosingul Kuressaare keskväljakule tuleval esmaspäeval.



