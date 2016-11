Uudised

Vaid 1100 saarlast osales rahvaküsitlusel (1)

Teisipäev, 15. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 15. november 2016. Pühapäeval lõppenud omavalitsuste ühinemise rahvaküsitluste tulemustest selgus, et ühinemist toetas 38 inimest rohkem, kui oli selle vastaseid.



Kokku osales 11 omavalitsuse peale nimekirjadesse kantud 26 343 inimesest rahvaküsitluses 1109. Neist hääletas ühinemise poolt 573 ja ühinemise vastu 535.



Saare maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo tõdes, et osalus küsitlusest jäi väikeseks.



“Ju siis enamus arvab, et tegemist on õige asjaga ning ei pidanud vajalikuks küsitlusel osaleda. Samas näeb seadusandja ette küsitluse korraldamise,” ütles Kurisoo.



Volikogud on tema sõnul nagunii sundseisus, sest väiksematel valdadel, kes ise ei ole otsustanud ühineda, seisavad ees sundliitmised. Kui suurt kaalu küsitlus üldse omab?



“Eks tulemusel natuke moraalset kaalu ikka on, sest enamus vastajatest pooldas ühinemist. Eeldada võis, et need, kes vastu on, tulevad välja, ja need, kes poolt, eriti ei tule,” märkis Kurisoo.



Kuna enamus küsitlusel osalenutest hääletas ühinemise poolt, näitab see tema hinnangul Saaremaa elanike valdavat positiivset suhtumist omavalitsuste ühinemisse. Kokku osales 11 omavalitsuse peale nimekirjadesse kantud 26 343 inimesest rahvaküsitluses 1109. Neist hääletas ühinemise poolt 573 ja ühinemise vastu 535.Saare maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo tõdes, et osalus küsitlusest jäi väikeseks.“Ju siis enamus arvab, et tegemist on õige asjaga ning ei pidanud vajalikuks küsitlusel osaleda. Samas näeb seadusandja ette küsitluse korraldamise,” ütles Kurisoo.Volikogud on tema sõnul nagunii sundseisus, sest väiksematel valdadel, kes ise ei ole otsustanud ühineda, seisavad ees sundliitmised. Kui suurt kaalu küsitlus üldse omab?“Eks tulemusel natuke moraalset kaalu ikka on, sest enamus vastajatest pooldas ühinemist. Eeldada võis, et need, kes vastu on, tulevad välja, ja need, kes poolt, eriti ei tule,” märkis Kurisoo.Kuna enamus küsitlusel osalenutest hääletas ühinemise poolt, näitab see tema hinnangul Saaremaa elanike valdavat positiivset suhtumist omavalitsuste ühinemisse.

Veel artikleid samast teemast »