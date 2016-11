Uudised

Ilusalong Mimoos alustab vanade tegijatega

Teisipäev, 15. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 15. november 2016. Mõne nädala eest ilmus Meie Maas artikkel, et Elu ja Ilu salong kolib bussijaama juures paiknevasse hoonesse, kus seni asus tervisesalong Karmen.



Kolm Elu ja Ilu salongi töötajat otsustasid jääda endisele rendipinnale ja luua oma ilusalongi, mille nimeks saab Mimoos.



Uue salongi osanikud on juuksur Tea Tiitson ning kosmeetikud Liisa Tooming ja Kersti Luks. Salongis pakuvad juuksuriteenuseid edasi ka Kerttu Salujärv ja Kadi Kallas.



Jaanuari alguses plaanitakse salongile teha nädalane uuenduskuur, kuid kolimise ajal teenuste pakkumine ei katke. Salong hakkab väiksema kollektiivi tõttu tegutsema ka pisut väiksemal pinnal, kuid asukoht jääb samaks.



“Meil oli see plaan juba varem midagi enda oma luua. Kuna Elu ja Ilu omanik Piret Rüütel ostis uue salongi, siis see oli õige hetk, et teha ära ka enda otsused – see oli asjade loomulik kulg,” rääkis Liisa Tooming.



Kümmekond Elu ja Ilu salongi töötajat kolivad uuele pinnale selle kuu lõpus.

