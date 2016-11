Uudised

Teenekas narkokoer läks pidulikult pensionile

Teisipäev, 15. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 15. november 2016. Politseinike tunnustusüritusel sai Elite suure kotitäie kuivtoitu ja oma “diivani”, kus väljateenitult puhata. FOTO: Valmar Voolaid Üle kümne aasta politseis narkokoerana töötanud ja suure panuse andnud Belimirs Elite hüüdnimega Kutt saadeti pidulikult pensionile, vanaduspäevi nautima.



2005. aasta juulis Soomest ostetud ja poolteiseaastasena Saaremaale toodud inglise springerspanjel Elite alustas teenistust toona veel eraldi ametina töötanud piirivalves ning jätkas asutuste ühendamisel politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonnas.



Sotsiaalsete kogemuste saamiseks hakkas ta esialgu koerajuhi Ljudmila Roiga tööl kaasa käima. Järgnes koolitus sisekaitseakadeemia koertekoolis Murastes. Pärast põhikursust tuli Elitel kaheaastaselt sooritada eksamid.



“Ta on väga palju abiks olnud ja avastanud,” kiitis Ljudmila Roi, kelle jaoks on tegemist teise teenistuskoeraga. Tema esimene oli saksa lambakoer Walter. Kui palju koguseliselt on Elite uimasteid avastanud, on raske tagantjärele hinnata. Narkootikume leidis ta taskutest, kottidest, korteritest.



Koera tasub alati usaldada



Autode puhul tuli sedagi ette, et politseinikud esmasel otsimisel midagi kahtlast ei avastanud, ent koer jäi ikkagi endale kindlaks ja andis perenaisele mõista, et sõidukis peab uimasteid olema. Nii on neid põhjalikumal otsimisel autost siiski ka avastatud.



“Kui koer näitab, usalda koera. Ta näitab ka neid kohti, kus on uimasteid olnud, sest lõhn jääb ju alles,” selgitas Roi. Pärast tööd käis ta Elitega preemiaks mängimas.



Politsei kaasas Elite ka väljaspool Saaremaad erinevatel politseioperatsioonidel, välja arvatud Ida-Virumaa ja Lõuna-Eesti. Aastaid tagasi oli piirivalvel ning politseil veel vähe narkokoeri, mistõttu tuli ka kaugemal käia.



Miks otsustati Elite just nüüd pensionile saata? Elavad ju koerad palju vanemaks kui 12 aastat. Ent see on individuaalne, nagu inimesegi puhul – mõni püsib kauem vormis kui teine ja sõltub paljuski tervisest.



Tunde kestval politseioperatsioonil vajab koer vahepeal puhkust. “Ninaga töötamine on koera jaoks väga väsitav ja sellega tuleb arvestada,” sõnas Roi.



Ükskord palava ilmaga Haapsalu surfilaagris olevaid sõidukeid kontrollides otsis Elite kohta, kuhu saaks puhkama minna. “Vanuse lisandudes hakkas ta üha rohkem seda tegema. Töötsüklid läksid lühemaks ja puhkamise aeg pikemaks,” tõdes Roi.



Alates seitsmendast eluaastat tuleb koeraga käia igal aastal eksameid tegemas. Kui koer sooritab kõik ilusti, võib ta teenistust jätkata.



Mantlipärija olemas



“Kutt tegi küll eksamid ära, aga ta on siiski vana koer, mis ma tast kiusan. Las peab pensionipõlve,” ütles Roi oma hoolealuse kohta. Vananemise märgid avaldusid eelkõige koera aeglasemas liikumises ja kohati kehvemas kuulmises.



Kuna Elitele on asendajana olemas jaanuaris nelja-aastaseks saav belgia lambakoer Malinois nimega Suhteellisen Vahva (nimi tuleneb Soome päritolust – toim), keda põhiliselt kasutatakse jäljekoerana ja kes on ka narkokoolituse läbinud, siis ei pidanud Roi Elite kojujätmise üle kaua mõtlema.



“Kui ma hüüan “Vahva Kutt!”, reageerivad selle peale mõlemad,” naljatles Roi.

Möödunud reedel politseinike tunnustusüritusel sai Elite tehtud töö eest tänutäheks suure kotitäie kuivtoitu ja oma “diivani”, kus väljateenitult puhata.



Kodus käib kahe koera vahel omamoodi võistlus, kes enne pikutama pääseb, sest mõlemad sinna korraga ära ei mahu. “Kes ees, see mees. Kui vanem koer nagu karja juht koertemaailmas läheb ära, siis ronib noorem ise pessa,” lausus Roi.



Niiöelda pensionile jäämine ei tähenda sugugi, et Elite jääb nüüd koju lesima. “Kui teen nooremale koerale koolituse eesmärgil väljasõite, võtan vana koera ikka kaasa, et tal meeles püsiks, millega ta tegeles,” rääkis Roi.



