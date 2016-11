Uudised

Saarlasest vanameister võitis õhtu jooksul kaks meistritiitlit

Esmaspäev, 14. november 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 14. november 2016. Käimasolevatel online-pokkeri Eesti meistrivõistlustel (OPEM) harukordselt heasse hoogu sattunud 48-aastane saarlane Marko Kolk (pildil) tituleeriti 12. novembril tšempioniks nii Pot Limit Omaha Hi-Lo kui No Limit Holdem heads-up mänguformaadis. Mõlemad 22-eurose sisseostuga turniirid toimusid OlyBeti pokkeritoas.



Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni (ETPF) juhatuse liikme Tanel Reisi sõnul toimub igal õhtul üks või kaks turniiri, mis viiakse läbi erinevates mänguformaatides.

“Kahe turniiri võitmine ühe päeva jooksul on kahtlemata midagi erakordset, millesarnast pole tiitlivõistluste üheksa-aastases ajaloos veel kordagi varem toimunud,” kommenteeris Tanel.



Pot Limit Hi-Lo turniiril alistas Marko 76 vastast. 462 eurot auhinnaraha teeninud tšempionile järgnesid Märt Vilt (308 eurot) ning Tarmo Pertel (231 eurot), kokku jagus preemiaraha üheksale parimale.

