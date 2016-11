Uudised

Musta töö tegijatel ja valgete kinnastega meestel sõlmitakse eraldi hoolduslepingud

Esmaspäev, 14. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Esmaspäev, 14. november 2016. Foto on illustratiivne. Kuressaare linnavalitsuse halduses olevate hoonete ventilatsioonisüsteemide korrashoiuks sõlmitud hooldusleping tekitas volikogu liikmete seas küsimusi, kuna ei sisalda torustiku puhastamist.



Praegu toimiv ja kaheks aastaks AS-iga Hiieko sõlmitud Kuressaare linna hoonete ventilatsioonisüsteemide hooldusleping kehtib kuni 31. detsembrini. Leping hõlmab Saaremaa ühisgümnaasiumi, Kuressaare gümnaasiumi, Vanalinna kooli, muusikakooli, spordikeskust, Ristiku lasteaeda, Rohu lasteaeda, Perekodu (Kohtu 27a ja Tolli 11), Kuressaare kultuurikeskust/raamatukogu, linnateatrit ja Kuressaare linnavalitsust. Hoonete ventilatsioonisüsteemide hoolduse kogumaksumus 2015. ja 2016. aastal kokku ilma käibemaksuta on 23 853 eurot.



Järgmiseks kaheks aastaks (2017–2018) planeeritava riigihanke eeldatavaks maksumuseks on 35 000 eurot ilma käibemaksuta. Hind tuleb kallim, sest hoonetest lisandusid Ida-Niidu lasteaed, Tuulte Roosi lasteaed, Kuressaare päevakeskus, Kuressaare sadam, turu kalapood ja Kuressaare bussijaam.



Kas puhastamine ei käi hoolduse alla?



Hämmastav on aga tähelepanek, millele Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker ei osanud volikogu rahandus- ja majanduskomisjonile algul vastata, kuid viimaseks linnavolikogu istungiks sai asi selgeks. Nimelt ei moodusta ventilatsioonitorude puhastamine lepingu osa ega käi ventilatsiooniseadmete hoolduse alla, mis tähendab, et puhastamise kohta tuleb linnal veel eraldi hange teha ja selle teenuse eest juurde maksta.



“Hoolduse alla käib tehniline korrashoid ja remont. Puhastamist tehakse üks kord viie aasta jooksul ja hanke maht jääb alla 10 000 euro,” selgitas Mäeker. Ta tõdes, et kuna praegune hooldaja Hiieko on mandri firma, siis on operatiivse abi saamine komplitseeritud. Abilinnapea loodab, et uue hankega tuleb mõni kohalik ettevõte, mis olukorda leevendaks.



Valgete kinnastega mehed



Linnavolikogu liige Toivo Alt pakkus välja, et ventilatsioonisüsteemide hoolduse võiks ära teha Kuressaare Soojus ning ei oleks mõtet uue hankega kiirustada. “Tasuks mõelda küll,” nõustus Mäeker.



Volinik Jaanus Tamkivi ei saanud aru, miks linn ei võiks hoolduse ja puhastuse ära teha ühe hankega. “Praegu on nii, et ühed hooldavad ja on justkui valgete kinnastega mehed ega puhasta. Kui on spetsialiseeritud firma, miks ta siis hooldajaks kõlbab, aga puhastajaks mitte?” imestas Tamkivi.



Volikogu liige Tiia Tammsalu mäletas oma varasemast praktikast, et hoolekandeasutuses olevat üks ja sama firma teinud mõlemat. “Kui teha kaks eraldi hanget ja mõlemad hakkavad mandrilt käima, võib see kulukam tulla,” leidis Tammsalu. Hotellides aga puhastatavat ventilatsioonisüsteeme igal aastal.



Kontroll võimalik lepingusse panna



AS-i Hiieko hooldusgrupi juhataja Tanel Thali sõnul sisaldab hooldus igal juhul ventilatsiooniseadme puhastamist, aga mitte ventilatsiooni õhukanalite ehk torude puhastamist. “Kõik, mis on seotud ventilatsioonikambriga, käib lepingu alla, kuid ventilatsioonitorustik ei kuulu kunagi lepingusse,” rääkis Thal.



Kuna alates eelmise aasta lõpust pakub Hiieko ka ventilatsioonitorustiku puhastamist, paneb firma lepingusse soovi korral sisse puhtuse kontrolli. Kui pärast kontrolli selgub, et õhukanalid on mustad, käib see eraldi töö alla.



“Torude puhastamist ei ole mõtet hoolduslepingusse kirjutada, sest juhul, kui näiteks enne viit aastat ei ole vaja puhastada, makstakse täiesti tühja,” selgitas Thal. Vahel aga tuleb ette, et tuleb ära puhastada üks kanal, mitte kogu maja.



