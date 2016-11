Uudised

Kooli sünnipäeval avati jõusaal

Esmaspäev, 14. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Esmaspäev, 14. november 2016. Jõusaali avamisel toimus ka näidistreening ja noored said juba ise uusi võimalusi katsetada. Foto: Jaanus Mägi Tänavu aprilli lõpus rääkis Valjala kooli direktor Aive Mõistlik, et koolil on plaan laieneda, et saada juurde jõusaal ja saun.



Seni koolis eraldi jõusaali ei olnud, kuid kõrvalruumis oli olemas paar masinat. Ehituse käigus oli eesmärk saada korralik ja nüüdisaegne jõusaal, mida saaksid kasutada ka teised vallaelanikud. Eile avatigi vastvalminud jõusaal ja ühtlasi peeti ka kooli sünnipäeva.



“Jõusaali hakati juba suvel ehitama ja eks me ikka vaatasime natuke ette, et kaks ilusat asja satuksid ühele päevale, et pidu oleks suurem ja rõõmu rohkem,” rääkis Mõistlik. Valjala koos sai 43-aastaseks.



Mõistlik tõdes, et kõik on jõusaalis olemas, mis vaja, ja masinaid pole ta isegi üle jõudnud lugeda. Peamine on see, et jõusaal on avatud ka vallarahvale. Kehva ilmaga loodetakse seal pidada vahel ka kooli kehalise kasvatuse tunde.



“Meil oli avamisel külas kvalifikatsiooniga treener Liis Arula Tallinnast, kes on meie oma vilistlane. Ta viis läbi näidistunni ja kella viieni käis pärast tugev spordi tegemine,” rääkis direktor. Loomulikult tehti ka tordiga suu magusaks.



“Vallal on juures üks selline teenus, mis toetab tervislikke ja sportlikke eluviise,” rõõmustas vallavanem Aare Martinson.



Saal avatakse huvilistele detsembris ja seda saab kasutada soetatud kuukaardi aluselt.



Täpsed avamisajad ja hinnad selguvad lähiajal, kuid saali plaanitakse lahti hoida kolmel-neljal päeval nädalas. Seni koolis eraldi jõusaali ei olnud, kuid kõrvalruumis oli olemas paar masinat. Ehituse käigus oli eesmärk saada korralik ja nüüdisaegne jõusaal, mida saaksid kasutada ka teised vallaelanikud. Eile avatigi vastvalminud jõusaal ja ühtlasi peeti ka kooli sünnipäeva.“Jõusaali hakati juba suvel ehitama ja eks me ikka vaatasime natuke ette, et kaks ilusat asja satuksid ühele päevale, et pidu oleks suurem ja rõõmu rohkem,” rääkis Mõistlik. Valjala koos sai 43-aastaseks.Mõistlik tõdes, et kõik on jõusaalis olemas, mis vaja, ja masinaid pole ta isegi üle jõudnud lugeda. Peamine on see, et jõusaal on avatud ka vallarahvale. Kehva ilmaga loodetakse seal pidada vahel ka kooli kehalise kasvatuse tunde.“Meil oli avamisel külas kvalifikatsiooniga treener Liis Arula Tallinnast, kes on meie oma vilistlane. Ta viis läbi näidistunni ja kella viieni käis pärast tugev spordi tegemine,” rääkis direktor. Loomulikult tehti ka tordiga suu magusaks.“Vallal on juures üks selline teenus, mis toetab tervislikke ja sportlikke eluviise,” rõõmustas vallavanem Aare Martinson.Saal avatakse huvilistele detsembris ja seda saab kasutada soetatud kuukaardi aluselt.Täpsed avamisajad ja hinnad selguvad lähiajal, kuid saali plaanitakse lahti hoida kolmel-neljal päeval nädalas.

Veel artikleid samast teemast »