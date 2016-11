Uudised

Henno Käo looming jõuab kalendrisse

Esmaspäev, 14. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 14. november 2016. Kohe-kohe ilmub Saareküla tegusa külavanema Eha Ennemuisti ja kujundaja Erkki Pennaneni koostöö viljana kirjaniku, kunstniku, laulude autori ning laulja Henno Käo loomingut tutvustav kalender.



“Kalender tuleb ilus, Erkki on ikka supertegija,“ ütles Saareküla külavanem Eha Ennemuist, lisades, et pildid-salmid kalendrisse valis välja Maie Käo (Henno abikaasa-toim). Sel nädalal saadetakse kalender trükikoja poole ning loodetavasti saab see nädala lõpuks valmis. Nii et algamas on n-ö Henno Käo aasta.



Henno Käole pühendatud Laimjala Valss nr 3 on plaanis 17. juunil. Selle sündmuse korraldamise on võtnud enda kanda peamiselt Kingli kogukond, kuid ka Laimjala loodussõprade selts ja valla kultuurikomisjon toetab nõu ja jõuga. Henno Käole avatakse tema kodukülas Kinglis mälestuspink ja plaanis on kordustrükkida tema lapsepõlvemaid tutvustavad raamatud.



Laimjala loodussõprade seltsi eestvedaja Kaja Sepp tähendas, et tal on olnud väga suur rõõm koos tegutseda kõikide nende suurepäraste inimestega Laimjalast ja ka kaugemalt.



“Väga rõõmsaks tegi see, kuidas inimesed meie tegemisi toetasid, annetades, ostes kaarte ja T-särke ning Laimjala Valsi kontserdile tuli mõlemal aastal 400–500 inimest. See on suur asi, et väikeses vallas, kus elanikke alla 700, saab ajada suurt asja, kui on tahe ja toredad inimesed. Ja muidugi kõige tähtsam, et Saarte Koostöökogu otsustas meid toetada,“ kõneles Kaja Sepp, viidates, et kogu korraldajate meeskond on väga tänulik. Lisaks sellele, et püsti on pandud suur unistus – Debora Vaarandi kuju – ning juba esmaspäeval jõuab linnateatri lavale lugu Deborast, jätkab MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts tegutsemist, et hoida ning väärtustada loodust, tutvustada kodukandi kultuurilugu ja kauneid kohti.



Järgmisel suvel 3. juunil plaanitakse aga avada Debora kuju juures väike "meri" ehk veesilm. Ka plaanitakse avada infopunkt kuju juures, kus laenutatakse rattaid, jagatakse valla huvitavate objektide kohta infovoldikuid ja teejuhiseid, et Saaremaa külalised saaksid rohkem teada nende valla kaunist kodukohast.

