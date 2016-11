Uudised

Mis juhtus?

Esmaspäev, 14. november 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 14. november 2016. Reede öösel ja laupäeval pöörduti politsei poole kokku neljal korral. Anti teada ebakindlate sõiduvõtetega autojuhtidest ja ühest alkoholijoobes mehest, kes oma tegevusega häiris Kuressaare kesklinnas teisi isikuid ja rikkus avalikku korda. Meesterahvas toimetati kainenema.



ile kell 03.02 teatati, et Kuressaare linnas löödi puruks Tallinna tn 9 maja tänavapoolne aknaklaas. Juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks alustati väärteomenetlus.



