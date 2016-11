Uudised

Saarlased kujundasid ja täitsid Mardilaada sisuga

Esmaspäev, 14. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 14. november 2016. Muhu kannelnaiste folkloorirühm Uijee. FOTO: Sandra Urvak Kuna mardilaada korraldajad said Saare maakonna käsitööseltsi Kadakamari töötoas valminud kaunitest rahvarõivastest inspiratsiooni tuua laadal taas fookusesse üks maakond, said saarlased esmase au pärast kümneaastast pausi endale.



Lisaks tavapärasele kauplemisele oli neljast laadapäevast poolteist sisustada Saare maakonna rahvakunstnikel. Saare maakonna kultuuriprogramm, mis algas reedel ning sai korraldajatelt ja külastajatelt kõrge tunnustuse. Käsitöö-öö juhatas sisse maavanem Kaido Kaasik, misjärel oli püüne Ammukeri laulunaiste päralt. Esimese päeva programmis esitles Maret Soorsk Saaremaa Muuseumist Rahvarõivakoolis valminud rõivakomplekte ning tantsuteater Tee Kuubis Etnomoodi. Käsitöö-öö lõppes meeleoluka kontserdiga Ivo Linnalt ja Anti Kammistelt, millele Ivo Linna muhedaid saarlaste lugusid vahele pikkis.



Tasemel muusikud



Järgmisel päeval vallutasid lava muhulased. Juba keskpäeval tutvustas ja kommenteeris Muhu muuseumi juht Meelis Mereäär Muhu rahvariiet vanasti ja tänapäeva rõivaste detailides.



”Publikut oli pallju ja huvi oli suur,” ütles Mereäär. ”Isegi folklooriguru Igor Tõnurist kommenteeris meie moekollektsiooni ning soovitas edaspidi rohkem ka meeste rõivaid uurida.”



Viis tundi said laadakülalised kuulda Muhu lõõtsmoorikuid ja kandlepiigasid Uijee ning muhulaste ühismusitseerimist, sekka kostis Pihtla mees Ain Hannuse ja Kaarma mehe Urmas Rahniku lõõtsamängu. ”Meie esinejad olid üldse ikka väga heal tasemel,” rõõmustas Mereäär. ”Usun, et maakonna rahavakunst ja muusikud jäid laadal silma.”



Kuigi Mardilaat on olnud maakonna käsitöömeistrite hulgas kogu aeg populaarne, oli sel aastal saarlasi-muhulasi rohkem kui eelmistel laatatel. Lisaks Muhu Käsitööseltsile OAD ja EED ning Saaremaa Käsitööseltsile Kadakmari osalesid Kuressaare Ametikool, Saare vilt, Riine Sooäär, Taivo Parbus, Ruut ja Triip. Nii laialdane saaremaise toidu esitlus oli Mardilaadal esimest korda, kohalike tootjate maitseid tutvustasid Tunnustatud Saare maitse, A-Orbu, Good Mood Food ja mitmed teised. Lisaks pakkusid tegemisrõõmu saarlaste ja muhulaste toredad meistrikojad ja töötoad.



Ja see rõivaste ilu



”Kõige sisukam ja huvipakkuvam oli kindlasti saarlaste rahvarõivakoolis valmistatud rõivaste esitlus,” ütles Mardilaada üks korraldajatest, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste.



”Tulemuslik koostöö Saare maakonna rahvakultuuri spetsialisti Krista Lemberi, Muhu Käsitööseltsi OAD ja EED ning Saaremaa Käsitööseltsi Kadakmari eestvedajatega rikastas 20. Mardilaata ja tõi esile saarlaste paikkondliku eripära. Saime julguse, et jätkata teemaga järgmisel aastal.”



Korraldajad tänavad ja teevad sügava kummarduse kõigile muhulastele ja saarlastele, kes osalesid Mardilaada programmi sisustamisel.



”Mina usaldan meie maakonna spetsialiste ja seetõttu ei muretsenud meie väljapanekute kvaliteedi pärast,” ütles maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember. ”Kuna tänavu oli meil austav ülesanne ja võimalus olla esil, siis hoidsin omadel silma peal ja kahjuks palju ringi käia ei jõudnud. Aga melu oli ja meie maakond suutis end nähtavaks teha küll.”



Mardilaat toimub alati mardipäevale lähimal nädalalõpul neljapäevast pühapäevani ning on Eesti suurim käsitöövaldkonna ja rahvusliku elulaadi esitlus. Lisaks tavapärasele kauplemisele oli neljast laadapäevast poolteist sisustada Saare maakonna rahvakunstnikel. Saare maakonna kultuuriprogramm, mis algas reedel ning sai korraldajatelt ja külastajatelt kõrge tunnustuse. Käsitöö-öö juhatas sisse maavanem Kaido Kaasik, misjärel oli püüne Ammukeri laulunaiste päralt. Esimese päeva programmis esitles Maret Soorsk Saaremaa Muuseumist Rahvarõivakoolis valminud rõivakomplekte ning tantsuteater Tee Kuubis Etnomoodi. Käsitöö-öö lõppes meeleoluka kontserdiga Ivo Linnalt ja Anti Kammistelt, millele Ivo Linna muhedaid saarlaste lugusid vahele pikkis.Järgmisel päeval vallutasid lava muhulased. Juba keskpäeval tutvustas ja kommenteeris Muhu muuseumi juht Meelis Mereäär Muhu rahvariiet vanasti ja tänapäeva rõivaste detailides.”Publikut oli pallju ja huvi oli suur,” ütles Mereäär. ”Isegi folklooriguru Igor Tõnurist kommenteeris meie moekollektsiooni ning soovitas edaspidi rohkem ka meeste rõivaid uurida.”Viis tundi said laadakülalised kuulda Muhu lõõtsmoorikuid ja kandlepiigasid Uijee ning muhulaste ühismusitseerimist, sekka kostis Pihtla mees Ain Hannuse ja Kaarma mehe Urmas Rahniku lõõtsamängu. ”Meie esinejad olid üldse ikka väga heal tasemel,” rõõmustas Mereäär. ”Usun, et maakonna rahavakunst ja muusikud jäid laadal silma.”Kuigi Mardilaat on olnud maakonna käsitöömeistrite hulgas kogu aeg populaarne, oli sel aastal saarlasi-muhulasi rohkem kui eelmistel laatatel. Lisaks Muhu Käsitööseltsile OAD ja EED ning Saaremaa Käsitööseltsile Kadakmari osalesid Kuressaare Ametikool, Saare vilt, Riine Sooäär, Taivo Parbus, Ruut ja Triip. Nii laialdane saaremaise toidu esitlus oli Mardilaadal esimest korda, kohalike tootjate maitseid tutvustasid Tunnustatud Saare maitse, A-Orbu, Good Mood Food ja mitmed teised. Lisaks pakkusid tegemisrõõmu saarlaste ja muhulaste toredad meistrikojad ja töötoad.”Kõige sisukam ja huvipakkuvam oli kindlasti saarlaste rahvarõivakoolis valmistatud rõivaste esitlus,” ütles Mardilaada üks korraldajatest, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste.”Tulemuslik koostöö Saare maakonna rahvakultuuri spetsialisti Krista Lemberi, Muhu Käsitööseltsi OAD ja EED ning Saaremaa Käsitööseltsi Kadakmari eestvedajatega rikastas 20. Mardilaata ja tõi esile saarlaste paikkondliku eripära. Saime julguse, et jätkata teemaga järgmisel aastal.”Korraldajad tänavad ja teevad sügava kummarduse kõigile muhulastele ja saarlastele, kes osalesid Mardilaada programmi sisustamisel.”Mina usaldan meie maakonna spetsialiste ja seetõttu ei muretsenud meie väljapanekute kvaliteedi pärast,” ütles maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember. ”Kuna tänavu oli meil austav ülesanne ja võimalus olla esil, siis hoidsin omadel silma peal ja kahjuks palju ringi käia ei jõudnud. Aga melu oli ja meie maakond suutis end nähtavaks teha küll.”Mardilaat toimub alati mardipäevale lähimal nädalalõpul neljapäevast pühapäevani ning on Eesti suurim käsitöövaldkonna ja rahvusliku elulaadi esitlus.

Veel artikleid samast teemast »