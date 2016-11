Uudised

Leiger liigub jälle

Esmaspäev, 14. november 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 14. november 2016. Parvlaev Leigeri asus eile kell 15.45 Sitsiilia saare põhjarannikul. Vaata Laeva liikumist reaalajas www.marinetraffic.com Parvlaev Leiger jätkas teekonda Eesti poole. Laev väljus Messina sadamast täna hommikul 07.15 Eesti aja järgi ja võttis kursi Sardiinia peale.



Laevakapteni Hanno Naaberi sõnul on täna meri vaiksem, aga lähipäevade ilmaprognoos ennustab tuule tugevnemist.



"Meie järgmine planeeritav peatus on Almeerias, aga tulenevalt tugevnevatest tuultest on väga tõenäoline, et peame vahepeal minema tormivarju. Hetkel võtame kursi Sardiiniasse, et seal siis juba edasi homme vaadata, kas on mingit võimalust edasi minna või peame jääma ootama paremat ilma.Sardiiniasse sõidame vähendatud kiirusel, kuna enne tormi me niikuinii Baleaaride juurest läbi ei lipsa. Ja seega on mõistlikum vaikse käiguga kütust kokku hoida. "



