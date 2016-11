Uudised

Küsitlus ei paku eriti huvi

Laupäev, 12. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 12. november 2016. Jaanus Tamkivi käis eile küsitlusele vastamas Kuressaare kultuurikeskuses asuvas küsitluspunktis. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa 11 omavalitsuse ühinemise rahvaküsitlusest osavõtt jäi elektroonilisel vastamisel enamikus valdades ja Kuressaare linnaski väga tagasihoidlikuks. Ka eile avatud küsitluspunktides ei käinud rahvas just tunglemas.



Ühinemise rahvaküsitlusele sai elektrooniliselt vastata 7.–10. novembrini. Kõige kõrgem osalusprotsent oli Salme vallas – 4,5. Üle nelja protsendi osalejaid vastas elektrooniliselt ka Laimjala vallas – 4,3%.



Kõige vähem tuli neid kokku Mustjala vallas, kus elektrooniliselt vastas vaid seitse inimest ehk 1,1% nimekirjas olevatest isikutest. Need arvud ei pruugi olla veel lõplikud, sest kui mõni elektrooniliselt osalenu käib ka küsitluspunktis vastamas, tuleb tema e-vastus tühistada.



Eile avanes kõigil ühinemissoovi avaldanud 11 omavalitsuse elanikel võimalus vastata ühinemise kohta küsitluspunktides. Kuressaare kultuurikeskuses asuvas küsitluspunktis jõudis eile lõunaks ära käia kümmekond inimest, neist enamikus vanemad inimesed. Mõnes mõttes võib sellest aru saada, sest tegemist oli tööpäevaga.



Ajad on muutunud



Teiste seas jõudis sinna linnavolikogu liige Jaanus Tamkivi, kes algselt plaanis küsitlusele vastata elektrooniliselt, aga kuna tal see meelest ära läks, käis temagi kohapeal vastamas.



Kui varem prognoosis Tamkivi, et kokku võib rahvaküsitluses osaleda 10–12% nimekirjadesse kantud inimestest, siis nüüd ta enam nii optimistlik ei ole. Millest tuleneb nii väike aktiivsus ühinemistemaatika vastu?



“See oli näha juba rahvakoosolekutest. Ajad on muutunud. Omal ajal, kui vallad taasloodi, oli tegu üldrahvaliku liikumisega. See kõik on möödas,” tõdes Tamkivi. Kui vanemad inimesed tema sõnul veel ehk tulevad välja, siis noori ei huvita teema üldse.



“Järelikult on aeg haldusreformiks käes, kui inimesed seda teemat enam ise oluliseks ei pea,” leidis Tamkivi. Omal ajal, kui internetti suurt polnud ja maareform käis, käidi vallamajas maa-asju vormistamas.



“Täna ei käi vallamajas peale vallaametnike endi suurt keegi. Vallad on tühjaks jooksnud. Noored ajavad oma asjad interneti kaudu korda. Füüsiliselt ei pea enam vallamajja minema,” ütles Tamkivi.



Piirkonnas on küll oluline omavalitsus, kuid teenust võib ka erasektorist tellida. Näiteks ei ole sotsiaalteenuste tellimiseks vallamaja vaja, selle teenuse osutaja saaks Tamkivi arvates välja selgitada ka hanke käigus.



Rahvas ei ole informeeritud



Torgu vallamajas eile kella 12-st avatud küsitluspunktis jõudis kella 15-ks käia vastamas ainult seitse inimest. Salme vallas käis sama aja jooksul oma arvamust avaldamas 18 inimest.



“Rahvast vaikselt tilgub. Praegu on tööaeg ka. Valimistel käib neid ikka rohkem kui praegu. Valimistest räägitakse ju igal pool tunduvalt rohkem. Mõni, kes võibolla tuleks, on selle võibolla ära unustanud. Mõnda ehk ei huvita ka,” arvas Salme valla küsitluskomisjoni esimees Eve Kiil.



Laimjala valla küsitluspunktis oli kella poole neljaks pärastlõunal käinud vastamas ainult kaks inimest.



“Ehk pühapäeval tuleb rohkem rahvast, sest siis on rahvamajas isadepäeva kontsert ja seal kuulutus ka üleval. Inimesed ei tea küsitlusest ja neid ei huvita ka. Nad küsivad – mis küsitlus, mida peab tegema?” vahendas Laimjala küsitluskomisjoni juht Merike Liiv kohalike sõnu. “Kes teabki, see arvab, et küsitlusest ei sõltu ikka midagi,” lisas ta.



Küsitlusele saab küsitluspunktides vastata ka homme. Lõplikud hääletustulemused selguvad esmaspäeval.



Küsitluslehele on kantud küsimus “Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist üheks omavalitsuseks? Vastusevariandid on “Jah” ja “Ei”.



E-küsitluse tulemused



E-küsitlusest osavõtjate arv, hääletamisõigusega isikuid, osalusprotsent

Kuressaare linn 178 11 363 1,5%

Lääne-Saare vald 110 5881 1,8%

Salme vald 48 1062 4,5%

Valjala vald 27 1149 2,3%

Pihtla vald 36 1245 2,9%

Kihelkonna vald 29 729 3,9%

Laimjala vald 27 628 4,3%

Orissaare vald 31 1645 1,8%

Mustjala vald 7 608 1,1%

Leisi vald 69 1728 3,9%

Torgu vald 11 316 3,4% Ühinemise rahvaküsitlusele sai elektrooniliselt vastata 7.–10. novembrini. Kõige kõrgem osalusprotsent oli Salme vallas – 4,5. Üle nelja protsendi osalejaid vastas elektrooniliselt ka Laimjala vallas – 4,3%.Kõige vähem tuli neid kokku Mustjala vallas, kus elektrooniliselt vastas vaid seitse inimest ehk 1,1% nimekirjas olevatest isikutest. Need arvud ei pruugi olla veel lõplikud, sest kui mõni elektrooniliselt osalenu käib ka küsitluspunktis vastamas, tuleb tema e-vastus tühistada.Eile avanes kõigil ühinemissoovi avaldanud 11 omavalitsuse elanikel võimalus vastata ühinemise kohta küsitluspunktides. Kuressaare kultuurikeskuses asuvas küsitluspunktis jõudis eile lõunaks ära käia kümmekond inimest, neist enamikus vanemad inimesed. Mõnes mõttes võib sellest aru saada, sest tegemist oli tööpäevaga.Teiste seas jõudis sinna linnavolikogu liige Jaanus Tamkivi, kes algselt plaanis küsitlusele vastata elektrooniliselt, aga kuna tal see meelest ära läks, käis temagi kohapeal vastamas.Kui varem prognoosis Tamkivi, et kokku võib rahvaküsitluses osaleda 10–12% nimekirjadesse kantud inimestest, siis nüüd ta enam nii optimistlik ei ole. Millest tuleneb nii väike aktiivsus ühinemistemaatika vastu?“See oli näha juba rahvakoosolekutest. Ajad on muutunud. Omal ajal, kui vallad taasloodi, oli tegu üldrahvaliku liikumisega. See kõik on möödas,” tõdes Tamkivi. Kui vanemad inimesed tema sõnul veel ehk tulevad välja, siis noori ei huvita teema üldse.“Järelikult on aeg haldusreformiks käes, kui inimesed seda teemat enam ise oluliseks ei pea,” leidis Tamkivi. Omal ajal, kui internetti suurt polnud ja maareform käis, käidi vallamajas maa-asju vormistamas.“Täna ei käi vallamajas peale vallaametnike endi suurt keegi. Vallad on tühjaks jooksnud. Noored ajavad oma asjad interneti kaudu korda. Füüsiliselt ei pea enam vallamajja minema,” ütles Tamkivi.Piirkonnas on küll oluline omavalitsus, kuid teenust võib ka erasektorist tellida. Näiteks ei ole sotsiaalteenuste tellimiseks vallamaja vaja, selle teenuse osutaja saaks Tamkivi arvates välja selgitada ka hanke käigus.Torgu vallamajas eile kella 12-st avatud küsitluspunktis jõudis kella 15-ks käia vastamas ainult seitse inimest. Salme vallas käis sama aja jooksul oma arvamust avaldamas 18 inimest.“Rahvast vaikselt tilgub. Praegu on tööaeg ka. Valimistel käib neid ikka rohkem kui praegu. Valimistest räägitakse ju igal pool tunduvalt rohkem. Mõni, kes võibolla tuleks, on selle võibolla ära unustanud. Mõnda ehk ei huvita ka,” arvas Salme valla küsitluskomisjoni esimees Eve Kiil.Laimjala valla küsitluspunktis oli kella poole neljaks pärastlõunal käinud vastamas ainult kaks inimest.“Ehk pühapäeval tuleb rohkem rahvast, sest siis on rahvamajas isadepäeva kontsert ja seal kuulutus ka üleval. Inimesed ei tea küsitlusest ja neid ei huvita ka. Nad küsivad – mis küsitlus, mida peab tegema?” vahendas Laimjala küsitluskomisjoni juht Merike Liiv kohalike sõnu. “Kes teabki, see arvab, et küsitlusest ei sõltu ikka midagi,” lisas ta.Küsitlusele saab küsitluspunktides vastata ka homme. Lõplikud hääletustulemused selguvad esmaspäeval.Küsitluslehele on kantud küsimus “Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist üheks omavalitsuseks? Vastusevariandid on “Jah” ja “Ei”.E-küsitlusest osavõtjate arv, hääletamisõigusega isikuid, osalusprotsentKuressaare linn 178 11 363 1,5%Lääne-Saare vald 110 5881 1,8%Salme vald 48 1062 4,5%Valjala vald 27 1149 2,3%Pihtla vald 36 1245 2,9%Kihelkonna vald 29 729 3,9%Laimjala vald 27 628 4,3%Orissaare vald 31 1645 1,8%Mustjala vald 7 608 1,1%Leisi vald 69 1728 3,9%Torgu vald 11 316 3,4%

Veel artikleid samast teemast »